https://uz.sputniknews.ru/20251102/delegatsiya-uzbekistan-vstrecha-glav-mvd-stran-oes-53178027.html
Какие инициативы выдвинула делегация Узбекистана на встрече глав МВД стран-членов ОЭС
Какие инициативы выдвинула делегация Узбекистана на встрече глав МВД стран-членов ОЭС
Sputnik Узбекистан
Участники заседания рассмотрели отчет ОЭС о сотрудничестве региональных правоохранительных органов, включая меры по предотвращению организованной... 02.11.2025, Sputnik Узбекистан
2025-11-02T17:00+0500
2025-11-02T17:00+0500
2025-11-02T17:00+0500
узбекистан
делегация
встреча
министр
министр внутренних дел
страны
оэс
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53177859_0:134:1068:734_1920x0_80_0_0_ae316ee2bdd74ca9b2ec73afb768391f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Делегация Узбекистана выдвинула ряд инициатив в ходе четвертой встречи министров внутренних дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, сообщает ИА "Дунё".Помимо министров и высокопоставленных чиновников из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана к диалогу пригласили представителей МВД Омана и Ирака.Участники заседания рассмотрели отчет ОЭС о сотрудничестве региональных правоохранительных органов, включая меры по предотвращению организованной трансграничной преступности и укреплению потенциала совместных действий.По итогам встречи представители государств-членов приняли Тегеранскую декларацию, в которой изложили общие механизмы и шаги по развитию сотрудничества.
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53177859_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_6ef60c7de0f03fbd442f7b9d48b6346e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, делегация, встреча, министр, министр внутренних дел , страны, оэс, сотрудничество
узбекистан, делегация, встреча, министр, министр внутренних дел , страны, оэс, сотрудничество
Какие инициативы выдвинула делегация Узбекистана на встрече глав МВД стран-членов ОЭС
Участники заседания рассмотрели отчет ОЭС о сотрудничестве региональных правоохранительных органов, включая меры по предотвращению организованной трансграничной преступности и укреплению потенциала совместных действий.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Делегация Узбекистана выдвинула ряд инициатив в ходе четвертой встречи министров внутренних дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, сообщает
ИА "Дунё".
“Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра внутренних дел Аюбхоном Рахматуллаевым предложила инициативы по разработке совместных механизмов безопасности и налаживанию взаимного обмена информацией для решения общих региональных проблем”, — говорится в сообщении.
Помимо министров и высокопоставленных чиновников из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана к диалогу пригласили представителей МВД Омана и Ирака.
Участники заседания рассмотрели отчет ОЭС о сотрудничестве региональных правоохранительных органов, включая меры по предотвращению организованной трансграничной преступности и укреплению потенциала совместных действий.
По итогам встречи представители государств-членов приняли Тегеранскую декларацию, в которой изложили общие механизмы и шаги по развитию сотрудничества.