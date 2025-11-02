https://uz.sputniknews.ru/20251102/delegatsiya-uzbekistan-vstrecha-glav-mvd-stran-oes-53178027.html

Какие инициативы выдвинула делегация Узбекистана на встрече глав МВД стран-членов ОЭС

Какие инициативы выдвинула делегация Узбекистана на встрече глав МВД стран-членов ОЭС

Sputnik Узбекистан

Участники заседания рассмотрели отчет ОЭС о сотрудничестве региональных правоохранительных органов, включая меры по предотвращению организованной... 02.11.2025, Sputnik Узбекистан

2025-11-02T17:00+0500

2025-11-02T17:00+0500

2025-11-02T17:00+0500

узбекистан

делегация

встреча

министр

министр внутренних дел

страны

оэс

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53177859_0:134:1068:734_1920x0_80_0_0_ae316ee2bdd74ca9b2ec73afb768391f.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Делегация Узбекистана выдвинула ряд инициатив в ходе четвертой встречи министров внутренних дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, сообщает ИА "Дунё".Помимо министров и высокопоставленных чиновников из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана к диалогу пригласили представителей МВД Омана и Ирака.Участники заседания рассмотрели отчет ОЭС о сотрудничестве региональных правоохранительных органов, включая меры по предотвращению организованной трансграничной преступности и укреплению потенциала совместных действий.По итогам встречи представители государств-членов приняли Тегеранскую декларацию, в которой изложили общие механизмы и шаги по развитию сотрудничества.

узбекистан

страны

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, делегация, встреча, министр, министр внутренних дел , страны, оэс, сотрудничество