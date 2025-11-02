https://uz.sputniknews.ru/20251102/esche-odno-derzkoe-ograblenie-proizoshlo-vo-frantsii-53170454.html

Еще одно дерзкое ограбление произошло во Франции— подробности

По свидетельству очевидцев, грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории в Лионе с помощью взрывчатки

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Во Франции зафиксировали новое дерзкое ограбление. Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе. Об этом сообщает издание Le Progres.Нападение произошло в минувший четверг. По словам очевидцев, грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории, используя взрывчатку.По данным местных властей, в результате нападения ранены пять сотрудников завода. Стоимость похищенных драгоценных металлов оценили в €12 млн.Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что всех нападавших задержали.Ограбление в Лионе произошло спустя всего девять дней после громкого ограбления музея Лувр в Париже. Напомним, что грабители украли оттуда девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — нашли и возвратили в музей. Ущерб от ограбления оценили в €88 млн.По данным прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны 7 подозреваемых в преступлении. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.

