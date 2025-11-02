https://uz.sputniknews.ru/20251102/glavy-mid-uzbekistana-i-tadjikistana-vstretilis-v-samarkand-53168221.html

Главы МИД Узбекистана и Таджикистана встретились в Самарканде — детали переговоров

Бахтиёр Саидов: Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53168057_0:25:801:475_1920x0_80_0_0_0bbe24b38580665baffd4b6b5dcc2152.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Самарканде с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии, заключил Саидов.

