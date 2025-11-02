Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251102/glavy-mid-uzbekistana-i-tadjikistana-vstretilis-v-samarkand-53168221.html
Главы МИД Узбекистана и Таджикистана встретились в Самарканде — детали переговоров
Главы МИД Узбекистана и Таджикистана встретились в Самарканде — детали переговоров
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии
2025-11-02T09:50+0500
2025-11-02T09:50+0500
политика
мид узбекистана
бахтиер саидов
переговоры
министр
таджикистан
самарканд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53168057_0:25:801:475_1920x0_80_0_0_0bbe24b38580665baffd4b6b5dcc2152.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Самарканде с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии, заключил Саидов.
https://uz.sputniknews.ru/20251030/53080940.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53168057_1:0:786:589_1920x0_80_0_0_86e4880f80cca1ea9cdba54128d5f55d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мид узбекистан таджикистан самарканд бахтиёр саидов
мид узбекистан таджикистан самарканд бахтиёр саидов

Главы МИД Узбекистана и Таджикистана встретились в Самарканде — детали переговоров

09:50 02.11.2025
© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в Самарканде
Главы МИД Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2025
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Подписаться
Бахтиёр Саидов: Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Самарканде с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.
"Провели плодотворную и искреннюю встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Обсудили устойчивое развитие узбекско-таджикских отношений и вновь подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, доверия и добрососедства между братскими народами”, — говорится в сообщении.
Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии, заключил Саидов.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2025
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
30 октября, 09:43
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0