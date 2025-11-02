https://uz.sputniknews.ru/20251102/glavy-mid-uzbekistana-i-tadjikistana-vstretilis-v-samarkand-53168221.html
Бахтиёр Саидов: Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Самарканде с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии, заключил Саидов.
Главы МИД Узбекистана и Таджикистана встретились в Самарканде — детали переговоров
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik
. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Самарканде с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал
в своем Telegram-канале.
"Провели плодотворную и искреннюю встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Обсудили устойчивое развитие узбекско-таджикских отношений и вновь подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, доверия и добрососедства между братскими народами”, — говорится в сообщении.
Совместно мы остаемся нацелены на укрепление регионального сотрудничества, взаимосвязанности и устойчивого развития в Центральной Азии, заключил Саидов.