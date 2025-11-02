Мифы о детском зрении: офтальмолог перечислил самые частые заблуждения
© Sputnik / Бахром ХатамовОфтальмолог и пациент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Врач рассказал о том, что становится главным препятствием на пути к своевременной помощи ребенку.
Родительская тревожность, усиленная ложными представлениями, может привести к упущенному времени, которое в детской офтальмологии является критическим ресурсом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на детского офтальмолога, офтальмохирурга, профессора Игоря Азнауряна.
Плохое зрение всегда передается по наследству
"Генетика — важный, но не единственный фактор. Реализацию предрасположенности часто провоцируют образ жизни, чрезмерные зрительные нагрузки и недостаток времени на свежем воздухе. Важно понимать: даже при отягощенной наследственности современные методы контроля миопии (например, те же ночные линзы или низкие дозы атропина) позволяют значительно замедлить ее прогрессирование", — пояснил специалист.
Высокая температура может стать причиной косоглазия
"Это одно из самых частых родительских наблюдений. Действительно, на фоне лихорадки глаза могут начать косить. Однако температура здесь — не причина, а лишь "спусковой крючок", проявляющий уже существующую, но скрытую проблему: невыявленную дальнозоркость, астигматизм или слабость глазных мышц", — отметил Азнаурян.
Он предупредил, что самое опасное в этой ситуации — выжидание. Есть "терапевтическое окно" — период до 3-5 лет, когда лечение косоглазия наиболее эффективно и может полностью восстановить бинокулярное зрение. Упущенное же время грозит необратимыми последствиями.
Очки "с дырочками" лечат близорукость
"Перфорационные очки создают лишь иллюзию четкости за счет сужения поля зрения и увеличения глубины резкости. Они не оказывают никакого лечебного воздействия на рост глазного яблока — главную причину близорукости. Их использование вместо назначенной офтальмологом коррекции или методов контроля миопии (ночные ортокератологические линзы, аппаратное лечение) ведет к прогрессированию заболевания", — говорит профессор.
Он рекомендует доверять только методам с доказанной клинической эффективностью.
Морковь улучшает остроту зрения
"Витамин А, бесспорно, полезен для здоровья сетчатки, но он не влияет на рефракционные нарушения — близорукость или дальнозоркость, вызванные формой глазного яблока. Намного важнее комплексный подход: сбалансированное питание, богатое лютеином и омега-3, контроль зрительных нагрузок (правило 20-20-20) и, что доказано, — не менее 2 часов в день на улице при естественном освещении. Дневной свет — мощный фактор, сдерживающий развитие близорукости", — подчеркнул офтальмолог.
Лазерную коррекцию делают только после 18 лет
"Это устаревшее представление. Современные технологии позволяют при стабильной рефракции проводить коррекцию и у детей. Решение всегда требует тщательной диагностики и принимается консилиумом врачей, но сама возможность дает шанс избавить ребенка от очков в раннем возрасте и позволить ему вести полноценную, активную жизнь без ограничений", — объяснил Азнаурян.
Современная детская офтальмология обладает огромным арсеналом методов — от аппаратного лечения до высокотехнологичных операций, но их эффективность напрямую зависит от того, насколько вовремя вы обратились к специалисту, заключил эксперт.