https://uz.sputniknews.ru/20251102/mify-o-detskom-zrenii-53172114.html

Мифы о детском зрении: офтальмолог перечислил самые частые заблуждения

Врач рассказал о том, что становится главным препятствием на пути к своевременной помощи ребенку

2025-11-02T22:01+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45564077_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ed70fe25adedd65dd38d8eefe8693541.jpg

Родительская тревожность, усиленная ложными представлениями, может привести к упущенному времени, которое в детской офтальмологии является критическим ресурсом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на детского офтальмолога, офтальмохирурга, профессора Игоря Азнауряна.Плохое зрение всегда передается по наследствуВысокая температура может стать причиной косоглазияОн предупредил, что самое опасное в этой ситуации — выжидание. Есть "терапевтическое окно" — период до 3-5 лет, когда лечение косоглазия наиболее эффективно и может полностью восстановить бинокулярное зрение. Упущенное же время грозит необратимыми последствиями.Очки "с дырочками" лечат близорукостьОн рекомендует доверять только методам с доказанной клинической эффективностью.Морковь улучшает остроту зренияЛазерную коррекцию делают только после 18 летСовременная детская офтальмология обладает огромным арсеналом методов — от аппаратного лечения до высокотехнологичных операций, но их эффективность напрямую зависит от того, насколько вовремя вы обратились к специалисту, заключил эксперт.

2025

