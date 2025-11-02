https://uz.sputniknews.ru/20251102/otxody-iskusstvo-master-sozdayuschiy-ukrasheniya-iz-staryx-shin-53178642.html

Когда отходы превращают в искусство: мастер, создающий декор из старых шин

Изделия, изготовленные талантливым узбекистанцем, поставляют во все регионы республики, а также в соседние страны

Узбекистанец Назар Интимоков изготавливает декоративные изделия из автомобильных шин. Этому ремеслу он научился у своего отца и занимается им уже около 12 лет.Изделия, созданные Назаром, поставляют во все регионы республики, а также в соседние страны.Подробнее о мастере и его работах — в видео Sputnik Узбекистан.

