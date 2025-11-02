https://uz.sputniknews.ru/20251102/otxody-iskusstvo-master-sozdayuschiy-ukrasheniya-iz-staryx-shin-53178642.html
Когда отходы превращают в искусство: мастер, создающий декор из старых шин
Когда отходы превращают в искусство: мастер, создающий декор из старых шин
Sputnik Узбекистан
Изделия, изготовленные талантливым узбекистанцем, поставляют во все регионы республики, а также в соседние страны
2025-11-02T18:15+0500
2025-11-02T18:15+0500
2025-11-02T18:15+0500
видео
эксклюзив
отходы
искусство
узбекистан
узбекские мастера
шины
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53171768_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99dcabfe9f9d55d83a15f1f784113b07.jpg
Узбекистанец Назар Интимоков изготавливает декоративные изделия из автомобильных шин. Этому ремеслу он научился у своего отца и занимается им уже около 12 лет.Изделия, созданные Назаром, поставляют во все регионы республики, а также в соседние страны.Подробнее о мастере и его работах — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53171768_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9365b0040450d584f9e074fb92a4979d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отходы искусство шины декор узбекистанец изделия
отходы искусство шины декор узбекистанец изделия
Когда отходы превращают в искусство: мастер, создающий декор из старых шин
Эксклюзив
Изделия, изготовленные талантливым узбекистанцем, поставляют во все регионы республики, а также в соседние страны.
Узбекистанец Назар Интимоков изготавливает декоративные изделия из автомобильных шин. Этому ремеслу он научился у своего отца и занимается им уже около 12 лет.
Изделия, созданные Назаром, поставляют во все регионы республики, а также в соседние страны.
"Мои работы не ломаются и не портятся долгое время — они служат годами. Сырье, то есть старые шины, мы привозим из городских пунктов вулканизации, где чинят покрышки", — рассказывает Назар.
Подробнее о мастере и его работах — в видео Sputnik Узбекистан
.