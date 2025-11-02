https://uz.sputniknews.ru/20251102/pravila-vvoza-veaeu--domashnix-pitomtsev-53173796.html
В ЕЭК рассказали о правилах ввоза в ЕАЭС домашних питомцев
В ЕЭК рассказали о правилах ввоза в ЕАЭС домашних питомцев
Тем, кто путешествует с домашними животными для их ввоза в страны Союза важно соблюдать ряд определенных правил
Новости
ru_UZ
В ЕЭК рассказали о правилах ввоза в ЕАЭС домашних питомцев
Тем, кто путешествует с домашними животными для их ввоза в страны Союза важно соблюдать ряд определенных правил.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В ЕЭК подготовили информацию для тех, кто путешествует с домашними животными – например, кошками или собаками, сообщает
пресс-служба комиссии.
Для их ввоза в страны Евразийского экономического союза нужно соблюдать ряд правил.
“Что касается ввоза кошек и собак на территорию Евразийского экономического союза, если ввозятся более двух кошек и собак, и они были приобретены за пределами Союза, то расценивается это, как коммерческий ввоз и поэтому требуется разрешение на ввоз и проведение карантинирования. Если количество животных не превышает двух голов и эти животные ввозятся для личного пользования, то не требуется ни разрешение на ввоз, ни карантинирование”, — рассказал начальник отдела Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Валерий Ситников.
Он предупредил, что в любом случае, животные должны быть идентифицированы (обычно это чипирование), иметь ветеринарный сертификат или ветпаспорт с отметкой о проведении вакцинации от бешенства, и срок вакцинации не должен быть просроченным.
“При этом в ветеринарном сертификате или паспорте, помимо отметок о вакцинации, должна быть отметка ветеринарного врача страны вывоза о том, что животное клинически здорово. И эта отметка должна быть сделана не позднее 14 дней до выезда”, — добавил Ситников.