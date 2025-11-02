https://uz.sputniknews.ru/20251102/pravila-vvoza-veaeu--domashnix-pitomtsev-53173796.html

В ЕЭК рассказали о правилах ввоза в ЕАЭС домашних питомцев

Sputnik Узбекистан

Тем, кто путешествует с домашними животными для их ввоза в страны Союза важно соблюдать ряд определенных правил

2025-11-02T14:41+0500

2025-11-02T14:41+0500

2025-11-02T14:41+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

путешествие

кошки

собаки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53173622_0:308:2857:1915_1920x0_80_0_0_d81e5892ccf0e6efa18f3a7b00936000.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В ЕЭК подготовили информацию для тех, кто путешествует с домашними животными – например, кошками или собаками, сообщает пресс-служба комиссии.Для их ввоза в страны Евразийского экономического союза нужно соблюдать ряд правил.Он предупредил, что в любом случае, животные должны быть идентифицированы (обычно это чипирование), иметь ветеринарный сертификат или ветпаспорт с отметкой о проведении вакцинации от бешенства, и срок вакцинации не должен быть просроченным.“При этом в ветеринарном сертификате или паспорте, помимо отметок о вакцинации, должна быть отметка ветеринарного врача страны вывоза о том, что животное клинически здорово. И эта отметка должна быть сделана не позднее 14 дней до выезда”, — добавил Ситников.

