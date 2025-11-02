Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские бойцы не допустили прорыва штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
Российские бойцы не допустили прорыва штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
Боевики штурмового полка "Скала" ВСУ на боевой бронированной машине пытались прорваться в сторону населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российская армия пресекла прорыв штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Красноармейска, сообщает Минобороны РФ.За сутки в данном районе уничтожили:В плен взяли двух военнослужащих ВСУ.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили:
россия бойцы всу красноармейск днр
Боевики штурмового полка "Скала" ВСУ на боевой бронированной машине пытались прорваться в сторону населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российская армия пресекла прорыв штурмового полка "Скала" ВСУ в районе Красноармейска, сообщает Минобороны РФ.
"Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ на боевой бронированной машине в сторону населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Все боевики уничтожены. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 26 зданий", — говорится в сводке российского военного ведомства.
За сутки в данном районе уничтожили:
до 140 украинских военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
два пикапа.
В плен взяли двух военнослужащих ВСУ.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили:
более 520 военнослужащих;
бронетранспортер М113 производства США;
шесть боевых бронированных машин "Казак";
шесть автомобилей.
