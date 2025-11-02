Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251102/strany-sodrujestva-dostigli-vysokix-rezultatov-v-borbe-s-tuberkulezom-53168763.html
ВОЗ: страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом
ВОЗ: страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили подготовку круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия"
2025-11-02T11:15+0500
2025-11-02T11:15+0500
воз
снг
борьба
туберкулез
общество
трудовая миграция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По словам представителя Европейского регионального бюро ВОЗ, страны СНГ достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Об этом он заявил на заседании рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ в штаб-квартире Содружества.Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ обсудили вопросы совершенствования системы работы с мигрантами и мониторинга состояния их здоровья при взаимодействии стран исхода и стран назначения мигрантов в части диагностики и лечения туберкулеза.Как отмечалось, несмотря на многочисленные международные договоры, мигранты испытывают затруднения в доступе к лечению от туберкулеза в стране пребывания.Участники поделились опытом по организации в своих государствах доступа мигрантов к мероприятиям по раннему выявлению, диагностике, профилактике и лечению туберкулеза.Высказанные предложения касались проработки в рамках СНГ механизма передачи информации о выявлении туберкулеза в страну исхода, совершенствования национального законодательства в части учета передвижения лиц с туберкулезом и ряда других вопросов.По итогам встречи определили основные темы заседания рабочей группы в 2026 году, а также обсудили этапы подготовки круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_69:0:1105:777_1920x0_80_0_0_1aa0449f9959862c29d34c578feacef0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
воз содружество борьба туберкулез мигранты
воз содружество борьба туберкулез мигранты

ВОЗ: страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом

11:15 02.11.2025
© Исполнительный комитет СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2025
© Исполнительный комитет СНГ
Подписаться
Стороны обсудили подготовку круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По словам представителя Европейского регионального бюро ВОЗ, страны СНГ достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Об этом он заявил на заседании рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ в штаб-квартире Содружества.
Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ обсудили вопросы совершенствования системы работы с мигрантами и мониторинга состояния их здоровья при взаимодействии стран исхода и стран назначения мигрантов в части диагностики и лечения туберкулеза.
© Пресс-служба Исполкома СНГЗаседание рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ
Заседание рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2025
Заседание рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Как отмечалось, несмотря на многочисленные международные договоры, мигранты испытывают затруднения в доступе к лечению от туберкулеза в стране пребывания.
Участники поделились опытом по организации в своих государствах доступа мигрантов к мероприятиям по раннему выявлению, диагностике, профилактике и лечению туберкулеза.
Высказанные предложения касались проработки в рамках СНГ механизма передачи информации о выявлении туберкулеза в страну исхода, совершенствования национального законодательства в части учета передвижения лиц с туберкулезом и ряда других вопросов.
“Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом. Ликвидация эпидемии туберкулеза к 2030 году входит в число связанных со здоровьем задач, предусмотренных Целями устойчивого развития”, — говорится в сообщении.
По итогам встречи определили основные темы заседания рабочей группы в 2026 году, а также обсудили этапы подготовки круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0