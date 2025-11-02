https://uz.sputniknews.ru/20251102/strany-sodrujestva-dostigli-vysokix-rezultatov-v-borbe-s-tuberkulezom-53168763.html

ВОЗ: страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом

ВОЗ: страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили подготовку круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия"

2025-11-02T11:15+0500

2025-11-02T11:15+0500

2025-11-02T11:15+0500

воз

снг

борьба

туберкулез

общество

трудовая миграция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По словам представителя Европейского регионального бюро ВОЗ, страны СНГ достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Об этом он заявил на заседании рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ в штаб-квартире Содружества.Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ обсудили вопросы совершенствования системы работы с мигрантами и мониторинга состояния их здоровья при взаимодействии стран исхода и стран назначения мигрантов в части диагностики и лечения туберкулеза.Как отмечалось, несмотря на многочисленные международные договоры, мигранты испытывают затруднения в доступе к лечению от туберкулеза в стране пребывания.Участники поделились опытом по организации в своих государствах доступа мигрантов к мероприятиям по раннему выявлению, диагностике, профилактике и лечению туберкулеза.Высказанные предложения касались проработки в рамках СНГ механизма передачи информации о выявлении туберкулеза в страну исхода, совершенствования национального законодательства в части учета передвижения лиц с туберкулезом и ряда других вопросов.По итогам встречи определили основные темы заседания рабочей группы в 2026 году, а также обсудили этапы подготовки круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

воз содружество борьба туберкулез мигранты