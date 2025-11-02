ВОЗ: страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом
Стороны обсудили подготовку круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По словам представителя Европейского регионального бюро ВОЗ, страны СНГ достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Об этом он заявил на заседании рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ в штаб-квартире Содружества.
Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ обсудили вопросы совершенствования системы работы с мигрантами и мониторинга состояния их здоровья при взаимодействии стран исхода и стран назначения мигрантов в части диагностики и лечения туберкулеза.
© Пресс-служба Исполкома СНГЗаседание рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ
Заседание рабочей группы по туберкулезу при Координационном совете по проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Как отмечалось, несмотря на многочисленные международные договоры, мигранты испытывают затруднения в доступе к лечению от туберкулеза в стране пребывания.
Участники поделились опытом по организации в своих государствах доступа мигрантов к мероприятиям по раннему выявлению, диагностике, профилактике и лечению туберкулеза.
Высказанные предложения касались проработки в рамках СНГ механизма передачи информации о выявлении туберкулеза в страну исхода, совершенствования национального законодательства в части учета передвижения лиц с туберкулезом и ряда других вопросов.
“Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что страны Содружества достигли высоких результатов в борьбе с туберкулезом. Ликвидация эпидемии туберкулеза к 2030 году входит в число связанных со здоровьем задач, предусмотренных Целями устойчивого развития”, — говорится в сообщении.
По итогам встречи определили основные темы заседания рабочей группы в 2026 году, а также обсудили этапы подготовки круглого стола "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия".