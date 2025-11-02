https://uz.sputniknews.ru/20251102/uzbekistan-i-filippiny-sotrudnichestvo-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-53173290.html

Узбекистан и Филиппины намерены наладить сотрудничество в сфере высшего образования

Стороны договорились о подготовке меморандума о взаимопонимании с целью укрепления связей в области образования и науки, а также для дальнейшего официального оформления взаимодействия

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан и Филиппины намерены наладить сотрудничество в сфере высшего образования, сообщает пресс-служба МВОНИ РУз.В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Кунгратбай Шарипов встретился с председателем Комиссии по высшему образованию Филиппин Ширли Агрупис.Как отмечалось, образовательная система Филиппин охватывает три направления: школьное, профессиональное и высшее образование — все они действуют во взаимосвязи.По словам Ширли Агрупис, на данный момент между Филиппинами и Узбекистаном еще не налажено официальное сотрудничество в сфере высшего образования, однако в этом направлении есть значительный потенциал. Поскольку на Филиппинах отсутствуют филиалы иностранных университетов, реализация совместных образовательных программ может стать новым и перспективным направлением для этой страны.С учетом ее ведущих позиций в подготовке специалистов в области медицины и педагогики, а также научных исследований в сфере ядерной медицины и климатологии, установление научного сотрудничества с университетами и научными учреждениями Узбекистана имеет большое значение.В свою очередь, Шарипов рассказал, что в республике динамично развивается сфера услуг, и опыт Филиппин в этом направлении представляет большой интерес. В то же время он выразил готовность к сотрудничеству в подготовке кадров для таких сфер, как возобновляемая энергетика, электроника, пищевая промышленность, фармацевтика и текстиль.Стороны договорились подготовить меморандум о взаимопонимании с целью укрепления связей в области образования и науки, а также для дальнейшего официального оформления сотрудничества.

