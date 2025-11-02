От "домашки" до ИИ: в Ташкенте обсудили будущее педагогики
© Sputnik.В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте прошла III Российско-узбекская научно-практическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения
Эксперты уверены, что накопленный опыт станет фундаментом для новых российско-узбекских программ и совместных инициатив, укрепляющих единое образовательное пространство.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте прошла III Российско-узбекская научно-практическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Учителя, исследователи и представители образовательных ведомств России и Узбекистана обсудили школьные реформы для подготовки детей к жизни и работе в современном мире.
На открытии конференции директор Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Сергей Малышев подчеркнул, что проект "Российский учитель за рубежом" стал не просто гуманитарной миссией, а системным механизмом взаимодействия двух стран.
© SputnikIII Российско-узбекская научно-практическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения"
"Сегодня проект охватывает 98 школ по всей республике. Мы видим формирование устойчивого профессионального сообщества. Проект перестал быть временной миссией и стал инструментом системных изменений", — поделился Малышев.
Проект реализуют с 2017 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Он охватывает уже 28 стран, в числе которых Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Вьетнам, Сербия, Египет, государства Африки и Латинской Америки. В Узбекистане российские педагоги работают с 2020 года, преподают русский язык, естественные и точные науки.
Исполнительный директор ташкентского филиала РГПУ Улугбек Ташкенбаев отметил, что российско-узбекское сотрудничество в сфере образования выходит на новый уровень.
© SputnikИсполнительный директор ташкентского филиала РГПУ Улугбек Ташкенбаев
Исполнительный директор ташкентского филиала РГПУ Улугбек Ташкенбаев
"Из 30 иностранных университетов, работающих в стране, 14 — российские. Проект “Класс!”, реализуемый в университете, стал площадкой, где встречаются идеи, опыт и вдохновение преподавателей, студентов и практиков, объединенных общей целью — сделать школу пространством для творчества и развития", — подчеркнул Ташкенбаев.
В рамках конференции представили новые направления сотрудничества: создание центра повышения квалификации педагогов, развитие системы двойного наставничества, формирование методических объединений и подключение узбекских школ к Ассоциации русских школ за рубежом, объединяющей уже 700 учреждений из 95 стран.
По словам Сергея Малышева, стратегическое партнерство между Центром международного сотрудничества и Герценовским университетом "будет только укрепляться и расширяться".
"В сентябре было подписано трехстороннее соглашение между ЦМС, Национальным агентством социальной защиты Республики Узбекистан и филиалом РГПУ. В рамках соглашения российские педагоги-дефектологи начнут работу в Ташкентской школе № 52. Это станет нашим общим вкладом в формирование современного инклюзивного общества", — сообщил Малышев.
Участники обсудили вопросы коррекционной педагогики, наставничества и развития профессиональных сообществ.
Большой интерес вызвало выступление доцента РГПУ Татьяны Рогозиной: она предложила взглянуть на домашние задания как на управленческий ресурс.
"Если посчитать время, которое ученики тратят на выполнение домашней работы, то это почти пять дополнительных лет обучения. Мы видим огромный временной ресурс, и встает вопрос, насколько эффективно школы используют его для развития ребенка", — задалась вопросом Рогозина.
© SputnikIII Российско-узбекская научно-практическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения"
Во второй день форума прошли мастер-классы: учителя делились опытом применения искусственного интеллекта в обучении, игровых методик в начальной школе, инклюзивных подходов и методов психологической поддержки педагогов.
Подводя итоги конференции, участники отметили, что Узбекистан становится лабораторией образовательных инноваций, где российский опыт адаптируют к национальным реалиям и создают новые модели партнерства: от школ до предуниверсариев и среднего профессионального образования.
Эксперты уверены, что накопленный опыт станет фундаментом для новых российско-узбекских программ и совместных инициатив, укрепляющих единое образовательное пространство.