От "домашки" до ИИ: в Ташкенте обсудили будущее педагогики

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте прошла III Российско-узбекская научно-практическая конференция "Методика преподавания в современной школе: актуальные проблемы и инновационные решения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Учителя, исследователи и представители образовательных ведомств России и Узбекистана обсудили школьные реформы для подготовки детей к жизни и работе в современном мире.На открытии конференции директор Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Сергей Малышев подчеркнул, что проект "Российский учитель за рубежом" стал не просто гуманитарной миссией, а системным механизмом взаимодействия двух стран.Проект реализуют с 2017 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Он охватывает уже 28 стран, в числе которых Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Вьетнам, Сербия, Египет, государства Африки и Латинской Америки. В Узбекистане российские педагоги работают с 2020 года, преподают русский язык, естественные и точные науки.Исполнительный директор ташкентского филиала РГПУ Улугбек Ташкенбаев отметил, что российско-узбекское сотрудничество в сфере образования выходит на новый уровень.В рамках конференции представили новые направления сотрудничества: создание центра повышения квалификации педагогов, развитие системы двойного наставничества, формирование методических объединений и подключение узбекских школ к Ассоциации русских школ за рубежом, объединяющей уже 700 учреждений из 95 стран.По словам Сергея Малышева, стратегическое партнерство между Центром международного сотрудничества и Герценовским университетом "будет только укрепляться и расширяться".Участники обсудили вопросы коррекционной педагогики, наставничества и развития профессиональных сообществ.Большой интерес вызвало выступление доцента РГПУ Татьяны Рогозиной: она предложила взглянуть на домашние задания как на управленческий ресурс.Во второй день форума прошли мастер-классы: учителя делились опытом применения искусственного интеллекта в обучении, игровых методик в начальной школе, инклюзивных подходов и методов психологической поддержки педагогов.Подводя итоги конференции, участники отметили, что Узбекистан становится лабораторией образовательных инноваций, где российский опыт адаптируют к национальным реалиям и создают новые модели партнерства: от школ до предуниверсариев и среднего профессионального образования.Эксперты уверены, что накопленный опыт станет фундаментом для новых российско-узбекских программ и совместных инициатив, укрепляющих единое образовательное пространство.

