https://uz.sputniknews.ru/20251103/minoborony-uzbekistan-koll-tsentr-53193466.html

Минобороны Узбекистана запустило колл-центр — какую информацию можно получить

Минобороны Узбекистана запустило колл-центр — какую информацию можно получить

Sputnik Узбекистан

Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют

2025-11-03T12:18+0500

2025-11-03T12:18+0500

2025-11-03T12:25+0500

минобороны узбекистана

колл-центр

запуск

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53193795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a94dd77791f9aad587ef8b7b85fed69d.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана запустило колл-центр, сообщает пресс-служба ведомства.Цель — оперативный прием обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в зоне ответственности министерства. Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют.Через колл-центр граждане смогут получить информацию по вопросам:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минобороны узбекистана запуск колл-центр обращения оперативность конфиденциальность