Минобороны Узбекистана запустило колл-центр — какую информацию можно получить
Минобороны Узбекистана запустило колл-центр — какую информацию можно получить
Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана запустило колл-центр, сообщает пресс-служба ведомства.Цель — оперативный прием обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в зоне ответственности министерства. Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют.Через колл-центр граждане смогут получить информацию по вопросам:
12:18 03.11.2025 (обновлено: 12:25 03.11.2025)
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Министерство обороны Узбекистана запустило колл-центр, сообщает
пресс-служба ведомства.
Цель — оперативный прием обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в зоне ответственности министерства.
“В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц", колл-центр начал свою работу в целях оперативного приема обращений физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Министерства обороны”, — говорится в сообщении.
Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют.
Через колл-центр граждане смогут получить информацию по вопросам:
призыва на срочную военную службу и мобилизационных сборов;
соцзащиты и медобеспечения;