https://uz.sputniknews.ru/20251103/oktyabr-inflyatsiya-uzbekistan-53191072.html

Октябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика

Октябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В октябре цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,4%, а платные услуги населению... 03.11.2025, Sputnik Узбекистан

2025-11-03T13:00+0500

2025-11-03T13:00+0500

2025-11-03T13:00+0500

инфографика

инфляция

узбекистан

товары

цены

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53191403_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9efe2b04db817126057f376f98828262.png

По данным Национального комитета РУз по статистике, за октябрь 2025-го инфляция в Узбекистане составила 0,6%, оставшись на сентябрьском уровне.За первые 10 месяцев этого года инфляция достигла 5,7%, что на 2 процентных пункта меньше прошлогоднего уровня.Годовая же инфляция на конец октября составила 7,8%, снизившись на 20 базисных пунктов за месяц и на 2,4 процентных пункта к прошлому году.В сентябре цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,4%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, инфляция, узбекистан, товары, цены, инфографика