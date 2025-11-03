https://uz.sputniknews.ru/20251103/rossiyskaya-armiya-udarila-po-mestam-xraneniya-i-podgotovki-k-zapusku-udarnyx-bpla-vsu-53202502.html

Российская армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ

Российская армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ

Sputnik Узбекистан

Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

2025-11-03T16:10+0500

2025-11-03T16:10+0500

2025-11-03T16:18+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

безопасность

россия

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90ffc333d6362a1bde938697e661b762.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российские бойцы поразили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия армия бпла всу