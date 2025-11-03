https://uz.sputniknews.ru/20251103/rossiyskaya-armiya-udarila-po-mestam-xraneniya-i-podgotovki-k-zapusku-udarnyx-bpla-vsu-53202502.html
Российская армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ
Российская армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ
Sputnik Узбекистан
Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.
2025-11-03T16:10+0500
2025-11-03T16:10+0500
2025-11-03T16:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
безопасность
россия
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90ffc333d6362a1bde938697e661b762.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российские бойцы поразили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_deb7e4a7254ee729e1157e830eacfbed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армия бпла всу
Российская армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ
16:10 03.11.2025 (обновлено: 16:18 03.11.2025)
Также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Российские бойцы поразили места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает
Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
94 732 беспилотных летательных аппарата;
635 зенитных ракетных комплексов;
25 823 танка и других боевых бронированных машин;
1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня;
31 035 орудий полевой артиллерии и минометов;
45 652 единицы специальной военной автомобильной техники.