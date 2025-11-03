https://uz.sputniknews.ru/20251103/skolko-stoit-kilogramm-plova-uzbekistan-53195873.html
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в октябре от более 100,1 тыс. сумов до свыше 119,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от 99,8 тыс. сумов до порядка 119,3 тыс. сумов. Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам октября — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в октябре от более 100,1 тыс. сумов до свыше 119,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от 99,8 тыс. сумов до порядка 119,3 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогой плов по итогам октября — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.