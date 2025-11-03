https://uz.sputniknews.ru/20251103/skolko-stoit-kilogramm-plova-uzbekistan-53195873.html

Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53196075_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9d009a2dc7f2b06090920d932d68df4.png

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в октябре от более 100,1 тыс. сумов до свыше 119,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от 99,8 тыс. сумов до порядка 119,3 тыс. сумов. Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам октября — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане. Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

