https://uz.sputniknews.ru/20251103/uzbekistan-subsidii-ispolzovanie-solnechnyx-paneley-53199388.html
Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей
Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей
Sputnik Узбекистан
Налоговый комитет республики опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года
2025-11-03T14:10+0500
2025-11-03T14:10+0500
2025-11-03T15:34+0500
солнечная батарея
узбекистан
субсидия
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/64/13646471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4356e63c5c82686b9ef48682c0490121.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане с января по сентябрь 2025 года 35 284 физических лица получили субсидии из госбюджета на общую сумму 153,643 млрд сумов за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую электросеть. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.Наибольший объем выплат пришелся на:Как получить выплатыВ пресс-службе ГНК напомнили, что с 1 апреля 2023 года в рамках программы "Солнечный дом" за каждый киловатт/час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и переданной в общую энергосистему республики, физлица получают 1 000 сумов субсидии.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/64/13646471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa44518f8428762ef2ecc476043483a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан жители субсидии использование солнечные панели налоговый комитет
узбекистан жители субсидии использование солнечные панели налоговый комитет
Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей
14:10 03.11.2025 (обновлено: 15:34 03.11.2025)
Налоговый комитет республики опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik
. В Узбекистане с января по сентябрь 2025 года 35 284 физических лица получили субсидии из госбюджета на общую сумму 153,643 млрд сумов за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую электросеть. Об этом сообщает
пресс-служба Государственного налогового комитета республики.
Наибольший объем выплат пришелся на:
Хорезмскую область — 42,6 млрд сумов;
Каракалпакстан — 22,4 млрд сумов;
Бухарскую область — 15,3 млрд сумов.
“Субсидию можно перевести на банковскую карту в мобильном приложении Soliq через услугу "Кешбэк и льготы", раздел "Солнечный дом" в окне "Перевод на карту"”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГНК напомнили, что с 1 апреля 2023 года в рамках программы "Солнечный дом" за каждый киловатт/час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и переданной в общую энергосистему республики, физлица получают 1 000 сумов субсидии.