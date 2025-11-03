Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251103/uzbekistan-subsidii-ispolzovanie-solnechnyx-paneley-53199388.html
Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей
Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей
Sputnik Узбекистан
Налоговый комитет республики опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года
2025-11-03T14:10+0500
2025-11-03T15:34+0500
солнечная батарея
узбекистан
субсидия
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/64/13646471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4356e63c5c82686b9ef48682c0490121.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане с января по сентябрь 2025 года 35 284 физических лица получили субсидии из госбюджета на общую сумму 153,643 млрд сумов за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую электросеть. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.Наибольший объем выплат пришелся на:Как получить выплатыВ пресс-службе ГНК напомнили, что с 1 апреля 2023 года в рамках программы "Солнечный дом" за каждый киловатт/час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и переданной в общую энергосистему республики, физлица получают 1 000 сумов субсидии.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/64/13646471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa44518f8428762ef2ecc476043483a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан жители субсидии использование солнечные панели налоговый комитет
узбекистан жители субсидии использование солнечные панели налоговый комитет

Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей

14:10 03.11.2025 (обновлено: 15:34 03.11.2025)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолнечные панели
Солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Налоговый комитет республики опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане с января по сентябрь 2025 года 35 284 физических лица получили субсидии из госбюджета на общую сумму 153,643 млрд сумов за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую электросеть. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.
Наибольший объем выплат пришелся на:
Хорезмскую область — 42,6 млрд сумов;
Каракалпакстан — 22,4 млрд сумов;
Бухарскую область — 15,3 млрд сумов.
Как получить выплаты

“Субсидию можно перевести на банковскую карту в мобильном приложении Soliq через услугу "Кешбэк и льготы", раздел "Солнечный дом" в окне "Перевод на карту"”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГНК напомнили, что с 1 апреля 2023 года в рамках программы "Солнечный дом" за каждый киловатт/час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и переданной в общую энергосистему республики, физлица получают 1 000 сумов субсидии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0