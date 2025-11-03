https://uz.sputniknews.ru/20251103/uzbekistan-subsidii-ispolzovanie-solnechnyx-paneley-53199388.html

Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей

Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей

Sputnik Узбекистан

Налоговый комитет республики опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года

2025-11-03T14:10+0500

2025-11-03T14:10+0500

2025-11-03T15:34+0500

солнечная батарея

узбекистан

субсидия

энергетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/64/13646471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4356e63c5c82686b9ef48682c0490121.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане с января по сентябрь 2025 года 35 284 физических лица получили субсидии из госбюджета на общую сумму 153,643 млрд сумов за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую электросеть. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.Наибольший объем выплат пришелся на:Как получить выплатыВ пресс-службе ГНК напомнили, что с 1 апреля 2023 года в рамках программы "Солнечный дом" за каждый киловатт/час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и переданной в общую энергосистему республики, физлица получают 1 000 сумов субсидии.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан жители субсидии использование солнечные панели налоговый комитет