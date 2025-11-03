Землетрясение в Афганистане — что известно к этому часу

https://uz.sputniknews.ru/20251103/zemletryasenie-v-afganistane-53184126.html
2025-11-03
2025-11-03T10:35+0500
2025-11-03T10:57+0500
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 20.28 по времени UTC (01.28 по ташкентскому времени) в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Пресс-секретарь губернатора провинции Балх Хаджи Заид рассказал о гибели по меньшей мере четырех человек.Затем агентство Рейтер передало, что число жертв землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек были ранены.Позднее новостной портал Khaama press проинформировал, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли.По последним данным агентства Рейтер со ссылкой на Минздрав страны, не менее 20 человек погибли, а свыше 300 пострадали.Землетрясение также нанесло ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе, рассказал представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид.Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов, сообщил сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики.По данным ведомства, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
10:35 03.11.2025 (обновлено: 10:57 03.11.2025)
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 20.28 по времени UTC (01.28 по ташкентскому времени) в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Пресс-секретарь губернатора провинции Балх Хаджи Заид рассказал о гибели по меньшей мере четырех человек.
Затем агентство Рейтер передало, что число жертв землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек были ранены.
Позднее новостной портал Khaama press проинформировал, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли.
По последним данным агентства Рейтер
со ссылкой на Минздрав страны, не менее 20 человек погибли, а свыше 300 пострадали.
Землетрясение также нанесло ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе, рассказал представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид.
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов, сообщил
сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики.
"Землетрясение на территории Афганистана. Время: 01.29.02. 03.11.2025. Магнитуда: 6,8. Глубина: 30 километров. Эпицентр: Саманган, Афганистан", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Самаркандская область — 3 балла;
Джизакская область — 3 балла;
Навоийская область — 3 балла;
Бухарская область — 3 балла;
Сырдарьинская область — 3 балла;
Ферганская область — 2-3 балла.