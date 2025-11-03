https://uz.sputniknews.ru/20251103/zemletryasenie-v-afganistane-53184126.html

Землетрясение в Афганистане — что известно к этому часу

Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 20.28 по времени UTC (01.28 по ташкентскому времени) в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Пресс-секретарь губернатора провинции Балх Хаджи Заид рассказал о гибели по меньшей мере четырех человек.Затем агентство Рейтер передало, что число жертв землетрясения в Афганистане возросло до семи, еще 150 человек были ранены.Позднее новостной портал Khaama press проинформировал, что число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли.По последним данным агентства Рейтер со ссылкой на Минздрав страны, не менее 20 человек погибли, а свыше 300 пострадали.Землетрясение также нанесло ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе, рассказал представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид.Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов, сообщил сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики.По данным ведомства, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

