https://uz.sputniknews.ru/20251104/posol-rossi-pozdravil-rossiyan-s-dnem-narodnogo-edinstva-53221951.html

Посол России в Узбекистане поздравил россиян с Днем народного единства

Посол России в Узбекистане поздравил россиян с Днем народного единства

Sputnik Узбекистан

По словам дипломата, День народного единства символизирует преемственность поколений, уважение к нашим традициям, к духовным и культурным ценностям, объединяющим всех россиян, где бы они ни находились.

2025-11-04T12:45+0500

2025-11-04T12:45+0500

2025-11-04T14:44+0500

россия

поздравление

посол

узбекистан

день народного единства

праздник

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217965_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2413400ff3c65149907bdb7ccad7696d.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Посол Российской Федерации в республике Узбекистан Алексей Ерхов поздравил соотечественников с Днем народного единства, который отмечают в России 4 ноября. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале диппредставительства.По словам дипломата, День народного единства символизирует преемственность поколений, уважение к нашим традициям, к духовным и культурным ценностям, объединяющим всех россиян, где бы они ни находились. Он отметил, что российско-узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и добрососедства, а связи между людьми — в сфере культуры, образования, науки и бизнеса — становятся все крепче. Российский государственный праздник День народного единства отмечается в РФ с 2005 года.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

день народного единства россия ерхов посол поздравление