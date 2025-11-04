https://uz.sputniknews.ru/20251104/solnechnye-paneli-kakie-regiony-lidiruyut-poluchenie-subsidiy-53225131.html

Солнечные панели: какие регионы лидируют в получении субсидий?

Больше всего субсидий получили жители Хорезмской области и Республики Каракалпакстан, меньше всего — Сырдарьинской области.

За 9 месяцев установившим солнечные панели выплачено 153,6 млрд сумов субсидий, сообщили в Налоговом комитете Узбекистана.В общей сложности в январе–сентябре текущего года 35 284 гражданам были выплачены субсидии за солнечную энергию, переданную в электрические сети.Больше всего субсидий получили жители Хорезмской области и Республики Каракалпакстан, меньше всего — Сырдарьинской области.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

