Больше всего субсидий получили жители Хорезмской области и Республики Каракалпакстан, меньше всего — Сырдарьинской области.
Солнечные панели: какие регионы лидируют в получении субсидий?
14:35 04.11.2025 (обновлено: 14:38 04.11.2025)
За 9 месяцев установившим солнечные панели выплачено 153,6 млрд сумов субсидий, сообщили в Налоговом комитете Узбекистана.
В общей сложности в январе–сентябре текущего года 35 284 гражданам были выплачены субсидии за солнечную энергию, переданную в электрические сети.
Больше всего субсидий получили жители Хорезмской области и Республики Каракалпакстан, меньше всего — Сырдарьинской области.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.