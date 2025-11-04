https://uz.sputniknews.ru/20251104/tamojnya-igraet-klyuchevuyu-rol-razvitie-torgovli-transport-logistika-eaes-53217614.html
Таможня играет ключевую роль в развитии торговли и транспортно-логистических цепочек ЕАЭС
Таможня играет ключевую роль в развитии торговли и транспортно-логистических цепочек ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК проинформировал о проводимой работе по совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан, анонсировал применение в ЕАЭС с 11 февраля 2026 года электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.
2025-11-04T11:50+0500
2025-11-04T11:50+0500
2025-11-04T15:05+0500
еаэс
еэк
таможня
транспорт
логистика
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_0:30:3103:1775_1920x0_80_0_0_2b5e4cb7fc6bfa1598661eb1c3847b92.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В новых геополитических условиях таможенное администрирование является одним из ключевых факторов в становлении и развитии новых международных транспортно-логистических коридоров Север – Юг и Восток – Запад, действенным инструментом увеличения товарооборота ЕАЭС со странами глобального Юга.Об этом заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов, выступая на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции "Измерения евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.В своем выступлении Руслан Давыдов рассказал о роли таможни в развитии внешней торговли стран Евразийского экономического союза, изменениях в логистике в новых геополитических условиях. Министр ЕЭК также проинформировал о проводимой ЕЭК работе по совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан.Давыдов анонсировал применение в ЕАЭС с 11 февраля 2026 года электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.В работе II Международной научно-практической конференции "Измерения евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность" приняли участие представители дипломатических миссий стран Глобального Востока и Глобального Юга, представители международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_f849c7eab11f45c4e8613dcbdfccb967.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таможня еаэс еэк давыдов транспорт логистика
таможня еаэс еэк давыдов транспорт логистика
Таможня играет ключевую роль в развитии торговли и транспортно-логистических цепочек ЕАЭС
11:50 04.11.2025 (обновлено: 15:05 04.11.2025)
Министр ЕЭК проинформировал о проводимой работе по совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан, анонсировал применение в ЕАЭС с 11 февраля 2026 года электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В новых геополитических условиях таможенное администрирование является одним из ключевых факторов в становлении и развитии новых международных транспортно-логистических коридоров Север – Юг и Восток – Запад, действенным инструментом увеличения товарооборота ЕАЭС со странами глобального Юга.
Об этом заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов, выступая на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции "Измерения евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность" в Москве, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В своем выступлении Руслан Давыдов рассказал о роли таможни в развитии внешней торговли стран Евразийского экономического союза, изменениях в логистике в новых геополитических условиях.
"Таможенное администрирование является одним из ключевых факторов в становлении и развитии новых международных транспортно-логистических коридоров Север – Юг и Восток – Запад, действенным инструментом увеличения товарооборота ЕАЭС со странами глобального Юга", — подчеркнул Давыдов.
Министр ЕЭК также проинформировал о проводимой ЕЭК работе по совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан.
Давыдов анонсировал применение в ЕАЭС с 11 февраля 2026 года электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.
"Применение прорывных технологий является знаковым событием в евразийской интеграции, выводит Союз на новый технологический уровень, способствует ускорению торговли и упрощению контрольных операций", — отметил министр.
В работе II Международной научно-практической конференции "Измерения евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность" приняли участие представители дипломатических миссий стран Глобального Востока и Глобального Юга, представители международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества.