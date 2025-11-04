https://uz.sputniknews.ru/20251104/tamojnya-igraet-klyuchevuyu-rol-razvitie-torgovli-transport-logistika-eaes-53217614.html

Таможня играет ключевую роль в развитии торговли и транспортно-логистических цепочек ЕАЭС

Таможня играет ключевую роль в развитии торговли и транспортно-логистических цепочек ЕАЭС

Министр ЕЭК проинформировал о проводимой работе по совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан, анонсировал применение в ЕАЭС с 11 февраля 2026 года электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В новых геополитических условиях таможенное администрирование является одним из ключевых факторов в становлении и развитии новых международных транспортно-логистических коридоров Север – Юг и Восток – Запад, действенным инструментом увеличения товарооборота ЕАЭС со странами глобального Юга.Об этом заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов, выступая на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции "Измерения евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.В своем выступлении Руслан Давыдов рассказал о роли таможни в развитии внешней торговли стран Евразийского экономического союза, изменениях в логистике в новых геополитических условиях. Министр ЕЭК также проинформировал о проводимой ЕЭК работе по совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан.Давыдов анонсировал применение в ЕАЭС с 11 февраля 2026 года электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.В работе II Международной научно-практической конференции "Измерения евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность" приняли участие представители дипломатических миссий стран Глобального Востока и Глобального Юга, представители международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества.

