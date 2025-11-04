В Ташкенте наградили медалистов Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025
11:02 04.11.2025 (обновлено: 11:25 04.11.2025)
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения спортсменов, завоевавших призовые места на Азиатский играх в Бахрейне, сообщает Национальный Олимпийский комитет.
С 22 по 31 октября в Бахрейне прошли III Азиатские юношеские игры, на которых делегация Узбекистана выступила успешно, завоевав 37 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей, заняв тем самым второе место в общекомандном зачете.
В Национальном Олимпийском комитете Узбекистана медалистам данных соревнований и их тренерам были вручены единовременные денежные премии.
"Спортсмены, завоевавшие 81 медаль и занявшие второе место в общекомандном зачете на III Азиатских юношеских играх Бахрейн-2025, и их тренеры были награждены предусмотренными государством денежными премиями на церемонии, прошедшей в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана", — говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие Представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам спорта Одил Абдурахманов, а также руководство Минспорта и НОК, спортсмены — победители и призеры соревнований, и их близкие.
Официальные лица поздравили молодых атлетов с достигнутыми успехами и пожелали им удачи в будущих соревнованиях.
Кроме того, в рамках торжественного мероприятия флаг Олимпийского совета Азии, переданный Узбекистану как стране-хозяйке следующих Азиатских юношеских игр, был установлен в здании Национального Олимпийского комитета.
III Азиатские юношеские игры, прошедшие в Манаме, объединили спортсменов из 45 азиатских стран. Соревнования включали 26 видов спорта.