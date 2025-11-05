АНО "Евразия" проведет кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" в Ташкенте

https://uz.sputniknews.ru/20251105/ano-evraziya-provedet-kinoforum-exo-evraziya-kinofest-v-tashkente-53244321.html
В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о мероприятии, направленном на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте.Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники:Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaev a.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте.
Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.
художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов;
руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук.
Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.
К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.