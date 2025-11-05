https://uz.sputniknews.ru/20251105/ano-evraziya-provedet-kinoforum-exo-evraziya-kinofest-v-tashkente-53244321.html

АНО "Евразия" проведет кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" в Ташкенте

В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о мероприятии, направленном на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте.Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники:Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaev a.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

