Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20251105/ano-evraziya-provedet-kinoforum-exo-evraziya-kinofest-v-tashkente-53244321.html
АНО "Евразия" проведет кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" в Ташкенте
АНО "Евразия" проведет кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о мероприятии, направленном на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.
2025-11-05T11:50+0500
2025-11-05T11:50+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
евразия
ташкент
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
sputnik
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте.Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники:Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaev a.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03dbf0dde536e5d9855e5e815ddcf329.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ано "евразия" кинофорум ташкент sputnik узбекистан еаэс
ано "евразия" кинофорум ташкент sputnik узбекистан еаэс

АНО "Евразия" проведет кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" в Ташкенте

11:50 05.11.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о данном мероприятии, направленном на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте.
Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.
Участники:
режиссер Джаник Файзиев;
художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов;
руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук.
Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.
К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0