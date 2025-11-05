https://uz.sputniknews.ru/20251105/baxromjon-aloyev-vstrecha-zaglavy-mid-rf-samarkand-53245042.html

Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с российским коллегой в Самарканде

Переговоры прошли в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Первый замглавы внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с российским коллегой Александром Панкиным в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз. Российский дипломат высоко оценил организацию 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, отметив, что проведение столь авторитетного международного форума в Узбекистане является ярким выражением растущего влияния страны на мировой арене. Особое внимание собеседники уделили взаимодействию в рамках международных и региональных структур.

