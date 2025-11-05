https://uz.sputniknews.ru/20251105/eec-eestrategicheskiy-instument-integratsii-eaeu-53247880.html

В ЕЭК рассказали о стратегическом инструменте интеграции в ЕАЭС

Речь шла о перспективах лизинга, как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Лизинг — не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции, заявил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян. Он выступил на пленарном заседании Всероссийской лизинговой конференции "Лизинг зовет! Трансформация отрасли в условиях новых вызовов".Участники обсудили перспективы лизинга как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта.Вместе с тем, по его словам, эффективное внедрение инструмента лизинга в ЕАЭС требует гармонизации понятий, унификации правовых и налоговых режимов, а также формирования рамочного подхода, увязывающего промышленную и инвестиционную политики.

