Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В ЕЭК рассказали о стратегическом инструменте интеграции в ЕАЭС
В ЕЭК рассказали о стратегическом инструменте интеграции в ЕАЭС
Речь шла о перспективах лизинга, как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/05/53247221_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_90e004ccc555b683faaca1bd9ff6c588.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Лизинг — не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции, заявил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян. Он выступил на пленарном заседании Всероссийской лизинговой конференции "Лизинг зовет! Трансформация отрасли в условиях новых вызовов".Участники обсудили перспективы лизинга как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта.Вместе с тем, по его словам, эффективное внедрение инструмента лизинга в ЕАЭС требует гармонизации понятий, унификации правовых и налоговых режимов, а также формирования рамочного подхода, увязывающего промышленную и инвестиционную политики.
В ЕЭК рассказали о стратегическом инструменте интеграции в ЕАЭС

14:10 05.11.2025
© Пресс-служба ЕЭКГеоргий Арзуманян: "Лизинг – не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции"
Георгий Арзуманян: Лизинг – не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2025
© Пресс-служба ЕЭК
Речь шла о перспективах лизинга как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Лизинг — не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции, заявил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян.
Он выступил на пленарном заседании Всероссийской лизинговой конференции "Лизинг зовет! Трансформация отрасли в условиях новых вызовов".
Участники обсудили перспективы лизинга как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта.
© Пресс-служба ЕЭКГеоргий Арзуманян: "Лизинг – не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции"
Георгий Арзуманян: Лизинг – не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2025
Георгий Арзуманян: "Лизинг – не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции"
© Пресс-служба ЕЭК
"В условиях глобальных вызовов, когда обновление основных фондов становится вопросом национальной безопасности, лизинг следует рассматривать не просто в качестве финансового инструмента, а как драйвер на пути технологического развития. В контексте механизма субсидирования совместных кооперационных проектов лизинг должен выступать в качестве взаимодополняющего инструмента для продвижения продукции", — отметил Арзуманян.
Вместе с тем, по его словам, эффективное внедрение инструмента лизинга в ЕАЭС требует гармонизации понятий, унификации правовых и налоговых режимов, а также формирования рамочного подхода, увязывающего промышленную и инвестиционную политики.
