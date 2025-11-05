В ЕЭК рассказали о стратегическом инструменте интеграции в ЕАЭС
© Пресс-служба ЕЭКГеоргий Арзуманян: "Лизинг – не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции"
Речь шла о перспективах лизинга как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Лизинг — не просто способ обновить машины и оборудование, а стратегический инструмент интеграции, заявил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян.
Он выступил на пленарном заседании Всероссийской лизинговой конференции "Лизинг зовет! Трансформация отрасли в условиях новых вызовов".
Участники обсудили перспективы лизинга как одного из ключевых инструментов технологического обновления экономики, повышения инвестиционной активности и продвижения экспорта.
"В условиях глобальных вызовов, когда обновление основных фондов становится вопросом национальной безопасности, лизинг следует рассматривать не просто в качестве финансового инструмента, а как драйвер на пути технологического развития. В контексте механизма субсидирования совместных кооперационных проектов лизинг должен выступать в качестве взаимодополняющего инструмента для продвижения продукции", — отметил Арзуманян.
Вместе с тем, по его словам, эффективное внедрение инструмента лизинга в ЕАЭС требует гармонизации понятий, унификации правовых и налоговых режимов, а также формирования рамочного подхода, увязывающего промышленную и инвестиционную политики.