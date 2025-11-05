Почему воспаляются суставы — врач
Реабилитолог перечислил факторы, которые вызывают артриты.
Наследственность, инфекции, возраст и травмы оказывают влияние на суставы и зачастую вызывают артриты, сообщает радио Sputnik со ссылкой на реабилитолога, специалиста по механотерапии Владимира Бондаренко.
По словам специалиста, самая распространенная причина развития воспаления — перенесенные инфекционные заболевания.
"Любая инфекция дает осложнение на соединительную ткань. Когда мы говорим, что у нас была ангина, грипп, ОРВИ, ОРЗ, нам ограничивают физические нагрузки. Почему? Потому что у нас идет осложнение на соединительную ткань, она работает некачественно. Если мы даем любые нагрузки: бег, прыжки, физические упражнения, даже плавание, все это после инфекционных заболеваний может навредить суставам. Поэтому очень важно придерживаться следующих правил: если мы заболели, у нас была температура, вроде бы уже выздоровели, нужно ограничить физические нагрузки, потому что могут возникнуть осложнения на соединительную ткань, они вызовут артрит, а дальше по цепочке это может быть хронический воспалительный процесс", — предупредил Бондаренко.
Он добавил, что в числе причин воспаления может быть прямая травма.
"Мы упали на коленку, колено опухло, был некий ушиб надколенника, суставных поверхностей или на локоть ребенок упал, такая же отечность, опухоль. Намного поносили надколенник, помазали какими-то специальными мазями — подвижность и все остальное восстановилась. Но это тоже был артрит, воспаление сустава при прямой травме", — пояснил Бондаренко.
Лишний вес, по мнению специалиста — наносит большой вред суставам.
"Лишний вес всегда влияет на суставы. Если на обыкновенного человека надеть жилет весом 10-12 кг и попросить его походить в этом жилете 40-50 минут, он сразу ощутит нагрузку на суставы", — рассказал реабилитолог.
Он подчеркнул, что женщинам надо внимательно следить за состоянием суставов.
"Именно гормоны регулируют состояние соединительной ткани. И поэтому 80% артритов и артрозов тазобедренных, коленных суставов — у женщин. Девочка созревает, и после каждой менструации соединительная ткань самая незащищенная и тогда начинаются воспалительные процессы. Точно также во время беременности и потом и возрастные изменения. Женский организм регулируется гормонами, очень важно все это отслеживать", — советует эксперт.
На здоровье суставов влияет и образ жизни. Хроническая усталость, дефицит сна способствуют развитию воспалений, резюмировал Владимир Бондаренко.