https://uz.sputniknews.ru/20251105/pochemu-vospalyayutsya-sustavy-53243980.html

Почему воспаляются суставы — врач

Почему воспаляются суставы — врач

Sputnik Узбекистан

Реабилитолог перечислил факторы, которые вызывают артриты

2025-11-05T22:03+0500

2025-11-05T22:03+0500

2025-11-05T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

инфекция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0b/24486285_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9c5cf1ab30e188662c8f79e68d548718.jpg

Наследственность, инфекции, возраст и травмы оказывают влияние на суставы и зачастую вызывают артриты, сообщает радио Sputnik со ссылкой на реабилитолога, специалиста по механотерапии Владимира Бондаренко.По словам специалиста, самая распространенная причина развития воспаления — перенесенные инфекционные заболевания."Любая инфекция дает осложнение на соединительную ткань. Когда мы говорим, что у нас была ангина, грипп, ОРВИ, ОРЗ, нам ограничивают физические нагрузки. Почему? Потому что у нас идет осложнение на соединительную ткань, она работает некачественно. Если мы даем любые нагрузки: бег, прыжки, физические упражнения, даже плавание, все это после инфекционных заболеваний может навредить суставам. Поэтому очень важно придерживаться следующих правил: если мы заболели, у нас была температура, вроде бы уже выздоровели, нужно ограничить физические нагрузки, потому что могут возникнуть осложнения на соединительную ткань, они вызовут артрит, а дальше по цепочке это может быть хронический воспалительный процесс", — предупредил Бондаренко.Он добавил, что в числе причин воспаления может быть прямая травма.Лишний вес, по мнению специалиста — наносит большой вред суставам.Он подчеркнул, что женщинам надо внимательно следить за состоянием суставов.На здоровье суставов влияет и образ жизни. Хроническая усталость, дефицит сна способствуют развитию воспалений, резюмировал Владимир Бондаренко.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

суставы воспаление артриты реабилитолог