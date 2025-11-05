Минобороны РФ: положение окруженных группировок ВСУ стремительно ухудшается

https://uz.sputniknews.ru/20251105/polojenie-okrujennyx-gruppirovok-vsu-53250544.html
Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Министерство обороны России охарактеризовало положение окруженных ВСУ в Купянске и Красноармейске как критическое.Также в Минобороны РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от "до 60 оставшихся русских". Ведомство выдвинуло две варианта того, чем он руководствовался, делая такое заявление.Напомним, что накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки идет и с северо-востока, в районе села Петропавловка.Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 октября доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около 5 тыс. украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Все их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
Министерство обороны России охарактеризовало
положение окруженных ВСУ в Купянске и Красноармейске как критическое.
"Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также в Минобороны РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от "до 60 оставшихся русских". Ведомство выдвинуло две варианта того, чем он руководствовался, делая такое заявление.
"Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров", — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки идет и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 октября доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около 5 тыс. украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Все их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.