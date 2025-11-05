https://uz.sputniknews.ru/20251105/polojenie-okrujennyx-gruppirovok-vsu-53250544.html

Минобороны РФ: положение окруженных группировок ВСУ стремительно ухудшается

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Министерство обороны России охарактеризовало положение окруженных ВСУ в Купянске и Красноармейске как критическое.Также в Минобороны РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от "до 60 оставшихся русских". Ведомство выдвинуло две варианта того, чем он руководствовался, делая такое заявление.Напомним, что накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки идет и с северо-востока, в районе села Петропавловка.Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 октября доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около 5 тыс. украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Все их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

