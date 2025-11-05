https://uz.sputniknews.ru/20251105/putin-rossiya-razvivaet-svoy-yadernyy-potentsial-i-nikomu-ne-ugrojaet-53242962.html

Путин: Россия развивает свой ядерный потенциал и никому не угрожает

Глава РФ в Кремле наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Россия, как и другие ядерные державы, развивает свой потенциал и никому не угрожает, заявил президент РФ Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" в Кремле.Глава РФ отметил, что разработчики крылатых ракет неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетическими установками показали пример достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета.Другие заявления Владимира Путина:

