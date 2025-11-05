Узбекистан
Путин: Россия развивает свой ядерный потенциал и никому не угрожает
Путин: Россия развивает свой ядерный потенциал и никому не угрожает
Sputnik Узбекистан
Глава РФ в Кремле наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Россия, как и другие ядерные державы, развивает свой потенциал и никому не угрожает, заявил президент РФ Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" в Кремле.

"Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал", — подчеркнул он.

Глава РФ отметил, что разработчики крылатых ракет неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетическими установками показали пример достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета.

Другие заявления Владимира Путина:
Путин: Россия развивает свой ядерный потенциал и никому не угрожает

Глава РФ в Кремле наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Россия, как и другие ядерные державы, развивает свой потенциал и никому не угрожает, заявил президент РФ Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" в Кремле.
"Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал", — подчеркнул он.
Глава РФ отметил, что разработчики крылатых ракет неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетическими установками показали пример достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета.
Другие заявления Владимира Путина:
разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение для народа России;
разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет важное значение для безопасности РФ и стратегического паритета на десятилетия вперед;
"Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия ("Буревестник" и "Посейдон" — ред.)", — сказал он.
"Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракеты;
разработка "Буревестника" создала огромный задел для будущего России;
разведывательный корабль НАТО постоянно находился в зоне испытания крылатой ракеты "Буревестник" во время его испытаний;
Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник";
"Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", — сказал глава РФ.
испытания "Посейдона" и "Буревестника" были давно анонсированной работой;
скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей;
в разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы;
новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем;
применение новых материалов, разработанных при производстве новых вооружений, позволит добиться прорыва не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях;
малые габариты, вес и объем ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике;
начинку Буревестника и Посейдона применят в создании мощных компьютеров;
технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне;
Россия работает над созданием космического корабля для перевозки тяжелых грузов, используя ядерные технологии, примененные в новейших "Буревестнике" и "Посейдоне";
Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник";
системы с ракетой Сармат поставят на боевое дежурство в 2026 году;
все планы России по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются;
Россия ведет конкретную работу по разработке нового поколения вооружений;
Россия начала разработку новых крылатых ракет с ядерной установкой, которые в перспективе могут стать гиперзвуковыми.
