Россия и Узбекистан: культурные мосты через образование и театр — видео

Подписанный меморандум между Россотрудничеством, ГИТИСом и Центром образования в сфере культуры Минкульта РУз станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых специалистов

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о подписании меморандума между Россотрудничеством, ГИТИСом и Центром образования в сфере культуры Минкульта РУз. Документ станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых специалистов.Он также поделился своими размышлениями о роли искусственного интеллекта в театре.Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула образовательный акцент проекта "Сердца четырех" в этом году.Представитель Центра образования в сфере культуры РУз Насиба Сабирова добавила, что для студентов Узбекистана создается курс актерского и режиссерского мастерства на базе ГИТИСа.Полное видео смотрите по ссылке.

