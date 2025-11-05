https://uz.sputniknews.ru/20251105/rossiya-i-uzbekistan-kulturnye-mosty-cherez-obrazovanie-i-teatr-53251657.html
Россия и Узбекистан: культурные мосты через образование и театр — видео
Sputnik Узбекистан
Подписанный меморандум между Россотрудничеством, ГИТИСом и Центром образования в сфере культуры Минкульта РУз станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых специалистов
2025-11-05T15:40+0500
2025-11-05T15:40+0500
2025-11-05T15:59+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/05/53251859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_981f1a07f054e0bbacaa12432a7d6da2.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о подписании меморандума между Россотрудничеством, ГИТИСом и Центром образования в сфере культуры Минкульта РУз. Документ станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых специалистов.Он также поделился своими размышлениями о роли искусственного интеллекта в театре.Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула образовательный акцент проекта "Сердца четырех" в этом году.Представитель Центра образования в сфере культуры РУз Насиба Сабирова добавила, что для студентов Узбекистана создается курс актерского и режиссерского мастерства на базе ГИТИСа.Полное видео смотрите по ссылке.
Россия и Узбекистан: культурные мосты через образование и театр — видео
15:40 05.11.2025 (обновлено: 15:59 05.11.2025)
Эксклюзив
Подписанный меморандум между Россотрудничеством, ГИТИСом и Центром образования в сфере культуры Минкульта РУз станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых специалистов.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о подписании меморандума между Россотрудничеством, ГИТИСом и Центром образования в сфере культуры Минкульта РУз. Документ станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых специалистов.
Он также поделился своими размышлениями о роли искусственного интеллекта в театре.
"Если на сцене будут искусственные интеллекты, публика придет. Но если в зале сидят только ИИ — актеры не выйдут. Театр живет только благодаря живым людям и энергетическому обмену между сценой и залом", — сказал он.
Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула образовательный акцент проекта "Сердца четырех" в этом году.
Представитель Центра образования в сфере культуры РУз Насиба Сабирова добавила, что для студентов Узбекистана создается курс актерского и режиссерского мастерства на базе ГИТИСа.
Полное видео смотрите по ссылке
.