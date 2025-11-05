Узбекистан
Как Шавката Мирзиёева встретили в Вашингтоне
Как Шавката Мирзиёева встретили в Вашингтоне
Глава республики прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречи с американским коллегой и участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1"
2025-11-05T09:33+0500
2025-11-05T10:31+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/05/53241017_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1871def2ff98d54f127b13637dccc248.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа накануне прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз. Основные мероприятия визита пройдут 5-6 ноября. Президент Узбекистана встретится с американским коллегой Дональдом Трампом и примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1". В программе визита также переговоры с представителями Конгресса и правительства США, отдельные встречи с руководителями ведущих американских компаний и круглый стол с деловыми кругами, добавили в пресс-службе.
Как Шавката Мирзиёева встретили в Вашингтоне

09:33 05.11.2025 (обновлено: 10:31 05.11.2025)
Подписаться
Глава республики прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречи с американским коллегой и участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа накануне прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.
"На авиабазе "Эндрюс" главу нашего государства встретили заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
Основные мероприятия визита пройдут 5-6 ноября. Президент Узбекистана встретится с американским коллегой Дональдом Трампом и примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
В программе визита также переговоры с представителями Конгресса и правительства США, отдельные встречи с руководителями ведущих американских компаний и круглый стол с деловыми кругами, добавили в пресс-службе.
0