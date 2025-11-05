https://uz.sputniknews.ru/20251105/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-transportnymi-sredstvami-v-ruz-53252464.html
В МПЦ Sputnik обсудят совершенствование системы управления транспортными средствами в РУз
Речь пойдет о безопасности участников дорожного движения, внедрении цифровых решений и модернизации административных механизмов
2025-11-05T16:20+0500
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 6 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования системы управления транспортными средствами в Узбекистане.Участники:Спикеры расскажут о ключевых положениях Постановления Кабмина № 676 от 25 октября 2025 года, направленного на повышение эффективности управления дорожным движением, безопасность участников, внедрение цифровых решений и совершенствование административных механизмов.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 6 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования системы управления транспортными средствами в Узбекистане.
пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан Зоир Юлдашев;
главный специалист редактор Информационной службы СБДД Департамента общественной безопасности МВД РУз Рамиль Валатов.
Спикеры расскажут о ключевых положениях Постановления Кабмина № 676 от 25 октября 2025 года, направленного на повышение эффективности управления дорожным движением, безопасность участников, внедрение цифровых решений и совершенствование административных механизмов.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.