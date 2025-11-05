https://uz.sputniknews.ru/20251105/tashkent-vystavka-k-85-letiyu-xudojnika-yanisa-kiriakidi-53222213.html

В Ташкенте проходит выставка к 85-летию художника Яниса Кириакидиса — фото

В Ташкенте проходит выставка к 85-летию художника Яниса Кириакидиса — фото

Sputnik Узбекистан

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки выдающегося мастера графики и иллюстрации — Яниса Кириакидиса

2025-11-05T18:15+0500

2025-11-05T18:15+0500

2025-11-05T18:15+0500

выставка

художник

эксклюзив

фото

фотолента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53219196_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a0bbc03f092d8fb225ccc57ffe5bc374.jpg

В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы в Ташкенте проходит персональная выставка Яниса Кириакидиса — одного из самых ярких книжных графиков Узбекистана 1970–1990-х годов. Экспозицию с символичным названием "…Я вновь среди друзей" приурочили к 85-летию художника. Мастер линогравюры, ксилографии и живописи Кириакидис известен своим тонким философским взглядом на искусство и глубокой приверженностью традициям книжной графики. Работы художника экспонировались более чем на 400 выставках по всему миру: в Москве, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Афинах, Берлине, Мадриде и других городах.Родившийся в 1940 году в грузинском городе Каспи, Иван (Янис) Кириакиди вырос в Казахстане, где и начал свой творческий путь. После учебы во Львовском полиграфическом институте имени Ивана Федорова он приехал в Ташкент, где стал главным художником издательства имени Гафура Гуляма, а позднее — руководителем Экспериментального графического отдела Госкомиздата Узбекистана.С 1978 года он был членом Союза художников СССР, а в 1988 году по рекомендации Союза выдвинут на звание академика Академии художеств СССР. С начала 1990-х годов художник жил и работал в Афинах, продолжая не только рисовать, но и писать стихи. Его поэтические сборники — "Покаяние пилигрима", "Долина духов", "Исповедь свечи" — раскрывают внутренний мир автора, для которого искусство всегда оставалось формой духовного поиска.На нынешней выставке представлено около ста произведений, созданных в техниках ксилографии, линогравюры и офорта. Среди них — иллюстрации к поэме Абулькасима Фирдоуси "Шахнаме", "Притчам" Алишера Навои, "Сонетам" Уильяма Шекспира, поэме Гёте "Фауст", а также к произведениям Федерико Гарсия Лорки, Абу Али ибн Сины, мифам Древней Греции и циклу "Ташкент".Выставка "Я вновь среди друзей" — это не только знакомство или очередная встреча с творчеством мастера, но и возвращение в атмосферу того времени, когда искусство книги было искусством мысли, чувства и формы. Выставка продлится до 13 ноября 2025 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка, художник, графика, фото, ташкент, иллюстрация