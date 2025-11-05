Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251105/tashkent-vystavka-k-85-letiyu-xudojnika-yanisa-kiriakidi-53222213.html
В Ташкенте проходит выставка к 85-летию художника Яниса Кириакидиса — фото
В Ташкенте проходит выставка к 85-летию художника Яниса Кириакидиса — фото
Sputnik Узбекистан
В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки выдающегося мастера графики и иллюстрации — Яниса Кириакидиса
2025-11-05T18:15+0500
2025-11-05T18:15+0500
выставка
художник
эксклюзив
фото
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53219196_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a0bbc03f092d8fb225ccc57ffe5bc374.jpg
В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы в Ташкенте проходит персональная выставка Яниса Кириакидиса — одного из самых ярких книжных графиков Узбекистана 1970–1990-х годов. Экспозицию с символичным названием "…Я вновь среди друзей" приурочили к 85-летию художника. Мастер линогравюры, ксилографии и живописи Кириакидис известен своим тонким философским взглядом на искусство и глубокой приверженностью традициям книжной графики. Работы художника экспонировались более чем на 400 выставках по всему миру: в Москве, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Афинах, Берлине, Мадриде и других городах.Родившийся в 1940 году в грузинском городе Каспи, Иван (Янис) Кириакиди вырос в Казахстане, где и начал свой творческий путь. После учебы во Львовском полиграфическом институте имени Ивана Федорова он приехал в Ташкент, где стал главным художником издательства имени Гафура Гуляма, а позднее — руководителем Экспериментального графического отдела Госкомиздата Узбекистана.С 1978 года он был членом Союза художников СССР, а в 1988 году по рекомендации Союза выдвинут на звание академика Академии художеств СССР. С начала 1990-х годов художник жил и работал в Афинах, продолжая не только рисовать, но и писать стихи. Его поэтические сборники — "Покаяние пилигрима", "Долина духов", "Исповедь свечи" — раскрывают внутренний мир автора, для которого искусство всегда оставалось формой духовного поиска.На нынешней выставке представлено около ста произведений, созданных в техниках ксилографии, линогравюры и офорта. Среди них — иллюстрации к поэме Абулькасима Фирдоуси "Шахнаме", "Притчам" Алишера Навои, "Сонетам" Уильяма Шекспира, поэме Гёте "Фауст", а также к произведениям Федерико Гарсия Лорки, Абу Али ибн Сины, мифам Древней Греции и циклу "Ташкент".Выставка "Я вновь среди друзей" — это не только знакомство или очередная встреча с творчеством мастера, но и возвращение в атмосферу того времени, когда искусство книги было искусством мысли, чувства и формы. Выставка продлится до 13 ноября 2025 года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53219196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9137356c723a451e05084bab8a4e0699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка, художник, графика, фото, ташкент, иллюстрация
выставка, художник, графика, фото, ташкент, иллюстрация

В Ташкенте проходит выставка к 85-летию художника Яниса Кириакидиса — фото

18:15 05.11.2025
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция включает около ста произведений, созданных в техниках ксилографии, линогравюры и офорта.
В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы в Ташкенте проходит персональная выставка Яниса Кириакидиса — одного из самых ярких книжных графиков Узбекистана 1970–1990-х годов. Экспозицию с символичным названием "…Я вновь среди друзей" приурочили к 85-летию художника.
Мастер линогравюры, ксилографии и живописи Кириакидис известен своим тонким философским взглядом на искусство и глубокой приверженностью традициям книжной графики. Работы художника экспонировались более чем на 400 выставках по всему миру: в Москве, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Афинах, Берлине, Мадриде и других городах.

"Мы проработали с Иваном 18 лет. Он — выдающийся художник, который возвел книжную графику на уровень высокого искусства. В годы его творчества узбекская книжная графика входила в тройку лучших в Советском Союзе. Благодаря ему я состоялась как искусствовед. В его работах ощущается дыхание античности, гармония пластики и строгая красота формы", — рассказала искусствовед Наталья Мухина в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Родившийся в 1940 году в грузинском городе Каспи, Иван (Янис) Кириакиди вырос в Казахстане, где и начал свой творческий путь. После учебы во Львовском полиграфическом институте имени Ивана Федорова он приехал в Ташкент, где стал главным художником издательства имени Гафура Гуляма, а позднее — руководителем Экспериментального графического отдела Госкомиздата Узбекистана.
С 1978 года он был членом Союза художников СССР, а в 1988 году по рекомендации Союза выдвинут на звание академика Академии художеств СССР. С начала 1990-х годов художник жил и работал в Афинах, продолжая не только рисовать, но и писать стихи. Его поэтические сборники — "Покаяние пилигрима", "Долина духов", "Исповедь свечи" — раскрывают внутренний мир автора, для которого искусство всегда оставалось формой духовного поиска.
На нынешней выставке представлено около ста произведений, созданных в техниках ксилографии, линогравюры и офорта. Среди них — иллюстрации к поэме Абулькасима Фирдоуси "Шахнаме", "Притчам" Алишера Навои, "Сонетам" Уильяма Шекспира, поэме Гёте "Фауст", а также к произведениям Федерико Гарсия Лорки, Абу Али ибн Сины, мифам Древней Греции и циклу "Ташкент".
Выставка "Я вновь среди друзей" — это не только знакомство или очередная встреча с творчеством мастера, но и возвращение в атмосферу того времени, когда искусство книги было искусством мысли, чувства и формы.
Выставка продлится до 13 ноября 2025 года.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посол Греции в Узбекистане Параскеви Цевелеки на открытии выставки

Посол Греции в Узбекистане Параскеви Цевелеки на открытии выставки - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посол Греции в Узбекистане Параскеви Цевелеки на открытии выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия линогравюр "Алишер Навои", 1967-68 годы

Серия линогравюр &quot;Алишер Навои&quot;, 1967-68 годы - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия линогравюр "Алишер Навои", 1967-68 годы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Уильям Шекспир “Сонеты" ксилография, 6,4х7,8, 1978 год

Серия &quot;Уильям Шекспир “Сонеты&quot; ксилография, 6,4х7,8, 1978 год - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Уильям Шекспир “Сонеты" ксилография, 6,4х7,8, 1978 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Академик Академии художеств Узбекистана Янис Салпинкиди

Академик Академии художеств Узбекистана Янис Салпинкиди - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Академик Академии художеств Узбекистана Янис Салпинкиди

© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Ташкент", линогравюра, 1967-68 годы

Серия &quot;Ташкент&quot;, линогравюра, 1967-68 годы - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Ташкент", линогравюра, 1967-68 годы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мегара. "У колодца". ксилография, 16,5×11, 2008 год

&quot;Мегара. &quot;У колодца&quot;. ксилография, 16,5×11, 2008 год - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мегара. "У колодца". ксилография, 16,5×11, 2008 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дочь художника Яниса Кириакидиса на открытии выставки

Дочь художника Яниса Кириакидиса на открытии выставки - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дочь художника Яниса Кириакидиса на открытии выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Ташкент", линогравюра, 1967-68 годы

Серия &quot;Ташкент&quot;, линогравюра, 1967-68 годы - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Ташкент", линогравюра, 1967-68 годы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Мифы древней Греции" линогравюра, 2004 год

Серия &quot;Мифы древней Греции&quot; линогравюра, 2004 год - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Серия "Мифы древней Греции" линогравюра, 2004 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Народные традиции. Мегара". ксилография, 16,5×11, 2008 год

&quot;Народные традиции. Мегара&quot;. ксилография, 16,5×11, 2008 год - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Народные традиции. Мегара". ксилография, 16,5×11, 2008 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная выставка художника Яниса Кириакидиса

© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша с выставки художника Яниса Кириакидиса

Афиша с выставки художника Яниса Кириакидиса - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша с выставки художника Яниса Кириакидиса

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0