В Ташкенте проходит выставка к 85-летию художника Яниса Кириакидиса — фото

В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы в Ташкенте проходит персональная выставка Яниса Кириакидиса — одного из самых ярких книжных графиков Узбекистана 1970–1990-х годов. Экспозицию с символичным названием "…Я вновь среди друзей" приурочили к 85-летию художника. Мастер линогравюры, ксилографии и живописи Кириакидис известен своим тонким философским взглядом на искусство и глубокой приверженностью традициям книжной графики. Работы художника экспонировались более чем на 400 выставках по всему миру: в Москве, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Афинах, Берлине, Мадриде и других городах.Родившийся в 1940 году в грузинском городе Каспи, Иван (Янис) Кириакиди вырос в Казахстане, где и начал свой творческий путь. После учебы во Львовском полиграфическом институте имени Ивана Федорова он приехал в Ташкент, где стал главным художником издательства имени Гафура Гуляма, а позднее — руководителем Экспериментального графического отдела Госкомиздата Узбекистана.С 1978 года он был членом Союза художников СССР, а в 1988 году по рекомендации Союза выдвинут на звание академика Академии художеств СССР. С начала 1990-х годов художник жил и работал в Афинах, продолжая не только рисовать, но и писать стихи. Его поэтические сборники — "Покаяние пилигрима", "Долина духов", "Исповедь свечи" — раскрывают внутренний мир автора, для которого искусство всегда оставалось формой духовного поиска.На нынешней выставке представлено около ста произведений, созданных в техниках ксилографии, линогравюры и офорта. Среди них — иллюстрации к поэме Абулькасима Фирдоуси "Шахнаме", "Притчам" Алишера Навои, "Сонетам" Уильяма Шекспира, поэме Гёте "Фауст", а также к произведениям Федерико Гарсия Лорки, Абу Али ибн Сины, мифам Древней Греции и циклу "Ташкент".Выставка "Я вновь среди друзей" — это не только знакомство или очередная встреча с творчеством мастера, но и возвращение в атмосферу того времени, когда искусство книги было искусством мысли, чувства и формы. Выставка продлится до 13 ноября 2025 года.
"Мы проработали с Иваном 18 лет. Он — выдающийся художник, который возвел книжную графику на уровень высокого искусства. В годы его творчества узбекская книжная графика входила в тройку лучших в Советском Союзе. Благодаря ему я состоялась как искусствовед. В его работах ощущается дыхание античности, гармония пластики и строгая красота формы", — рассказала искусствовед Наталья Мухина в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
