Дика Чейни еще при жизни называли самым влиятельным вице-президентом в истории США. Он умер 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а в Нью-Йорке избирают мэра, которым с высокой вероятностью станет "коммунист и антисемит" — мусульманин Зохран Мамдани. И то и другое простое совпадение — но более чем символичное в случае с Ричардом Брюсом Чейни, покинувшим этот мир в 84-летнем возрасте, пишет колумнист РИА Новости. Чейни принес войну на Ближний Восток: два вторжения в Ирак лежат на его совести. "Буря в пустыне" случилась в 1991-м, когда он был министром обороны, а нападение 2003-го состоялось во время его вице-президентства и по его инициативе. Чейни был не просто произраильским политиком, как 90 процентов американского истеблишмента, но и активнейшим интервенционистом, сторонником прямого американского военного вмешательства по всему миру. Но чего он добился?На развороченном Ближнем Востоке ненавидят американцев, а в крупнейшем городе США выбирают мэром мусульманина, осуждающего Нетаньяху и американскую поддержку израильского геноцида палестинцев в Газе. Мамдани, конечно, никакой не антисемит и не коммунист — он левый социалист, атакующий зарвавшуюся элиту. Частью которой был и Дик Чейни — не потому, что был "белым англосаксонским консерватором", а потому, что ставил превыше всего не интересы США, а глобальные амбиции нынешнего американского истеблишмента, во многом уже наднационального по своей сути.Да и был ли Чейни республиканцем? Формально да, но на последних выборах он поддержал демократку Камалу Харрис. Из-за ненависти к Трампу и потому, что его дочь Лиз проиграла борьбу за Республиканскую партию трампистам. Дочь Чейни не просто открытая лесбиянка, но и одна из лидеров антитрамповского сопротивления в рядах республиканцев. В борьбе с Трампом она потеряла и свое место в палате представителей, так что политической династии Чейни не суждено состояться не только по биологическим причинам.Однако сам Дик сделал в свое время очень крутую карьеру: после окончания Йеля он попал на стажировку в Конгресс США, где его заметил Дональд Рамсфельд — молодой конгрессмен от Иллинойса. После избрания президентом Ричарда Никсона Рамсфельд перешел на работу в правительство и взял с собой Чейни. Отныне вся карьера Дика пойдет вслед и параллельно карьере Дональда: в 1975-м, уже при президенте Форде, Чейни сменит Рамсфельда на посту главы президентской администрации. Огромная высота для 34-летнего чиновника, но вскоре Форд проиграл президентские выборы. И Рамсфельд с Чейни сменили место работы.Почти все восьмидесятые Чейни провел в палате представителей, где поднялся до одной из ключевых должностей — "бича", то есть координатора всех республиканских депутатов. А когда Буш-старший сменил Рейгана в Белом доме, Чейни стал министром обороны — и наступило время его войн. И если операция по захвату панамского лидера Норьеги (военное вторжение в Панаму) была легкой прогулкой, то война против Ирака стала крупнейшей американской операцией после Вьетнама. Незавершенной, то есть не окончившейся свержением Саддама Хусейна, но лишь на время.Пережив президентство Клинтона, республиканцы вернули себе Белый дом — и настоящими хозяевами в нем стали Чейни и Рамсфельд. Неопытный Буш-младший получил их в наследство от отца: Дик стал вице-президентом, а Дональд вернулся в Пентагон (впервые он был министром еще при Форде). Чейни действительно стал влиятельнейшим вице-президентом в истории США, фактически теневым правителем Америки, а после 11 сентября получил возможность в полную силу развернуться и на мировой арене. Вторжение в Афганистан и нападение на Ирак — их совместный с Рамсфельдом проект, потому что госсекретарь Колин Пауэлл (с пробиркой на заседании Совбеза ООН), как и президент Буш-младший, были в данном случае просто ведомыми, не понимавшими последствий. Но понимали ли их Дик и Дональд? Уже неважно: разворотив Ближний Восток, они сыграли максимально зловещую роль как в его, так и в мировой истории.На втором сроке Джорджа Буша — младшего влияние Чейни ослабло, да и сама Америка столкнулась с непредсказуемыми последствиями своего прямого вторжения в две мусульманские страны. Если Чейни и Рамсфельд хотели укрепить позиции США в мире, то они проиграли — интервенции (вместе с финансовым кризисом 2008-го) подорвали влияние проекта американского глобального доминирования и доверие к нему. Дик и Дональд подвели Америку к самому серьезному кризису, сочетавшему в себе ослабление влияния в мире на фоне резкого падения доверия американцев к собственному правящему классу. После попытки залакировать действительность при Обаме кризис ударил в полную силу с приходом Трампа — и набирает обороты до сих пор.Начинавший карьеру в годы холодной войны Чейни не просто не любил Россию: он хотел ее ликвидации как таковой. В отличии от своего шефа Буша-старшего, даже в июле 1991-го скептически оценивавшего пользу для Америки от выхода Украины из состава СССР, Чейни был активнейшим сторонником "незалежности". По словам Роберта Гейтса (работавшего в Белом доме в 1991-м, а в 2006-м сменившего Рамсфельда в Пентагоне), Чейни "хотел увидеть распад не только Советского Союза и Российской империи, но и самой России, чтобы она никогда больше не могла представлять угрозу для остального мира".Неслучайно именно на вице-президентство Чейни пришлась мюнхенская речь Владимира Путина: наш президент тогда отвечал не просто на американские претензии, а на конкретные взгляды "сильного человека" в Вашингтоне. Ведь Дик был уверен не просто в исключительности и всесилии Америки, но и в ее праве "пасти народы", включая российский. Россия должна была быть развалена или поставлена в подчиненное Западу положение — ничего другого Чейни себе не представлял. Но мир, в котором это было возможно хотя бы теоретически, уже давно ушел в прошлое — туда же, куда теперь последовал и Дик Чейни.

