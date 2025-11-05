Узбекистан
ЮНЕСКО объявила о новой дате — Всемирном дне тюркской языковой семьи
ЮНЕСКО объявила о новой дате — Всемирном дне тюркской языковой семьи
Соавторами инициативы учреждения новой знаковой даты, выдвинутой президентом Турции, выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан
САМАРКАНД, 5 ноя — Sputnik. Отныне каждое 15 декабря в мире будут отмечать День тюркской языковой семьи. Такое решение приняли участники 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе обсуждения проекта резолюции, предложенного Реджепом Тайипом Эрдоганом, постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюльнур Айбет отметила, что языки — "душа цивилизаций", несущая коллективную память, мудрость и идентичность. Она напомнила, что тюркскими языками владеют более 200 млн человек на обширной территории.Участники сессии рассказали об исторической ценности тюркских языков. В частности, речь шла о том, что выбранная дата связана с событием 1893 года, когда датский ученый Вильгельм Томсен расшифровал Орхонские надписи — древнейшие письменные памятники, датируемые VIII веком, раскрывающие общие корни тюркских языков.С воодушевлением новую дату принял и Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. Он отметил, что решение ЮНЕСКО подчеркивает ценность тюркских языков и их роль как объединяющего элемента цивилизации. Он поздравил членов организации и наблюдателей с вкладом в эту инициативу и подтвердил приверженность организации укреплению единства тюркских народов и продвижению общего культурного наследия.Узбекистан не только поддержал инициативу, но стал ее соавтором. Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Камол Мухтаров отметил, что решение ЮНЕСКО имеет большое значение для сохранения богатого лингвистического наследия тюркского мира.Как отмечалось, в Узбекистане реализуют программы по сохранению и изучению национального языка, расширению его присутствия в образовании, цифровой среде и международной науке. Решение ЮНЕСКО, по словам узбекской делегации, станет дополнительным стимулом для продвижения проектов в этой сфере.
ЮНЕСКО объявила о новой дате — Всемирном дне тюркской языковой семьи

17:35 05.11.2025 (обновлено: 17:48 05.11.2025)
Соавторами инициативы учреждения новой знаковой даты, выдвинутой президентом Турции, выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
САМАРКАНД, 5 ноя — Sputnik. Отныне каждое 15 декабря в мире будут отмечать День тюркской языковой семьи. Такое решение приняли участники 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе обсуждения проекта резолюции, предложенного Реджепом Тайипом Эрдоганом, постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюльнур Айбет отметила, что языки — "душа цивилизаций", несущая коллективную память, мудрость и идентичность. Она напомнила, что тюркскими языками владеют более 200 млн человек на обширной территории.

"Провозглашение Всемирного дня тюркской языковой семьи создает платформу для укрепления межкультурного диалога, сохранения культурного наследия и передачи тюркского языка будущим поколениям", — подчеркнула Гюльнур Айбет.

Участники сессии рассказали об исторической ценности тюркских языков. В частности, речь шла о том, что выбранная дата связана с событием 1893 года, когда датский ученый Вильгельм Томсен расшифровал Орхонские надписи — древнейшие письменные памятники, датируемые VIII веком, раскрывающие общие корни тюркских языков.
С воодушевлением новую дату принял и Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. Он отметил, что решение ЮНЕСКО подчеркивает ценность тюркских языков и их роль как объединяющего элемента цивилизации. Он поздравил членов организации и наблюдателей с вкладом в эту инициативу и подтвердил приверженность организации укреплению единства тюркских народов и продвижению общего культурного наследия.
Узбекистан не только поддержал инициативу, но стал ее соавтором. Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Камол Мухтаров отметил, что решение ЮНЕСКО имеет большое значение для сохранения богатого лингвистического наследия тюркского мира.

"Тюркские языки — не только средство общения, но и важная часть культурной памяти народов, включающая литературу, фольклор, научную и духовную традицию. Для Узбекистана это — важный шаг. Мы рассматриваем новый международный день как возможность популяризировать узбекский язык, расширять международные научные и культурные проекты, укреплять связь поколений и передавать наше наследие молодежи", — подчеркнул Мухтаров.

Как отмечалось, в Узбекистане реализуют программы по сохранению и изучению национального языка, расширению его присутствия в образовании, цифровой среде и международной науке. Решение ЮНЕСКО, по словам узбекской делегации, станет дополнительным стимулом для продвижения проектов в этой сфере.
