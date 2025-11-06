https://uz.sputniknews.ru/20251106/denejnye-perevody-v-uzbekistan-iz-za-rubeja-v-2026-vyrastut-53273028.html

Прогноз ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в 2026 вырастут на 6-10%

Прогноз ЦБ: денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в 2026 вырастут на 6-10%

Регулятор перечислил факторы, способствующие росту денежных переводов в республику из-за рубежа

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в 2026 году вырастут на 6–10% по сравнению с годом ранее, прогнозирует Центробанк республики.По оценке регулятора, росту объема денежных переводов будут способствовать высокий спрос на рабочую силу в этих государствах, ожидаемая динамика курсов валют основных стран, где работают узбекистанцы, а также продолжающаяся географическая диверсификация трудовой миграции в развитые страны.Ранее Центробанк сообщал что в январе–сентябре 2025-го объем денежных переводов в Узбекистан вырос на 24% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до $13,9 млрд.

