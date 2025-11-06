Какие продукты подорожали в Узбекистане в октябре — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20251106/kakie-produkty-podorojali-v-uzbekistane-v-oktyabre-53274469.html
Национальный комитет по статистике опубликовал данные в процентах к прошлому месяцу
2025-11-06T16:40+0500
2025-11-06T16:40+0500
2025-11-06T17:04+0500
16:40 06.11.2025 (обновлено: 17:04 06.11.2025)
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные в процентах к прошлому месяцу.
В Узбекистане в октябре 2025-го наиболее ощутимо подорожали помидоры. Цены на них взлетели более чем на 60% по сравнению с месяцем ранее. Стоимость моркови и лука, напротив, снизилась, но не столь значительно. Ненамного подешевели яблоки и картофель.
Среди основных продуктов питания зарегистрирован рост цен на яйца, говядину с костями баранину, молоко, подсолнечное масло и муку.
При этом за месяц отмечено снижение цен на рис, мясо птицы и сахар.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.