https://uz.sputniknews.ru/20251106/mpts-sputnik-perspektivy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-rossii-i-tsa-53268529.html

В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА

В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о том, как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры, в каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров, как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал

2025-11-06T13:15+0500

2025-11-06T13:15+0500

2025-11-06T13:15+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

астана

москва

бишкек

ташкент

сотрудничество

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия-Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?"В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит "Россия — Центральная Азия", по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025–2027 годы.В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.Спикеры в Москве:в Астане:в Бишкеке:в Ташкенте:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

астана

москва

бишкек

ташкент

россия

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия центральная азия перспективы экономическое сотрудничество