Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20251106/mpts-sputnik-perspektivy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-rossii-i-tsa-53268529.html
В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА
В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о том, как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры, в каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров, как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал
2025-11-06T13:15+0500
2025-11-06T13:15+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия-Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?"В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит "Россия — Центральная Азия", по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025–2027 годы.В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.Спикеры в Москве:в Астане:в Бишкеке:в Ташкенте:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
В МПЦ Sputnik обсудят перспективы экономического сотрудничества России и ЦА

13:15 06.11.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Речь пойдет о том, как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры, в каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров, как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия-Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?"
В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит "Россия — Центральная Азия", по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025–2027 годы.
В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.
Спикеры
в Москве:
Валерий Абрамов, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ;
в Астане:
Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений;
Ануар Нуртазин, экономист;
в Бишкеке:
Алмаз Насыров, независимый эксперт по экономике и государственному управлению;
в Ташкенте:
Бахтиёр Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no";
Шавкат Алимбеков, ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
