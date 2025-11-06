Путин: В документах спецслужб Запада говорится о задаче "раскачки" России изнутри

не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, самих основ государства и, конечно, беречь общественное и национальное единство, свои ценности и наши общие устои — это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета; не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, самих основ государства и, конечно, беречь общественное и национальное единство, свои ценности и наши общие устои — это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета;

сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ;

созданную правовую базу, институты, механизмы, показавшие свою эффективность, нужно и дальше отлаживать, донастраивать, в том числе это касается системы мониторинга, раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений;

важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают, необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами;

за пределами России создаются все новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас;

идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России;

русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального Отечества;

для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа нашей огромной страны. Такое многообразие, забота о его сохранении — основа основ национальной политики России;

в российском календаре теперь будут два новых праздника, а именно: День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации. Они будут отмечаться ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно;