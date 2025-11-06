https://uz.sputniknews.ru/20251106/russkoe-orujie-poseydon-kak-garantiya-svetlogo-buduschego-53262833.html

Русское оружие: "Посейдон" как гарантия светлого будущего

Русское оружие: "Посейдон" как гарантия светлого будущего

06.11.2025

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября в Кремле отметил историческое значение крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" для обеспечения безопасности России "на весь ХХI век". Известно, что Путину не свойственны оторванные от реальности фигуры речи или поэтические преувеличения.Развитие принципиально новых систем вооружения становится надежным щитом и мечом России. Невероятное боевое могущество гордого "Буревестника" и "торпеды Судного дня" гарантирует мирное будущее российскому народу, благоприятные условия для развития российской экономики, благополучие союзников и добрых соседей.Рассмотрим "Посейдон" поближе. Скорость ядерного беспилотника с ИИ кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей. Сравнение с самым быстроходным боевым кораблем ВМС США HSV-X1 Joint Venture, который развивает до 66 узлов или 122 км/час, позволяет предположить, что "Посейдон" (на глубинах до 1000 метров) движется на скоростях значительно выше 120 узлов или 220 км/час. Насколько выше – не известно. Прежний подводный рекорд скорости – 44 узла или 81 км/час – принадлежал советской субмарине К-162 проекта "Анчар". Максимум самой быстрой американской подводной лодки Seawolf – 38 узлов, или 70 км в час.Невероятные скорость и глубина, безграничная автономность – важные элементы оперативного развертывания, скрытности и живучести беспилотного "Посейдона" в Мировом океане, но даже эти технологически недосягаемые для противника позиции меркнут на фоне термоядерного могущества. Путин 29 октября заявил, что мощность аппарата "Посейдон" "значительно превышает мощность" перспективной МБР "Сармат". Известно, что десять блоков одного "Сармата" по 750 килотонн – это в сумме 7,5 мегатонн. Можно представить боевое могущество "Посейдона", последствия для противника первого/последнего удара.В Северодвинске 1 ноября спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер "Хабаровск", это первый серийный носитель "Посейдонов". Первым экспериментальным носителем ядерного беспилотника в 2022 году стал подводный крейсер "Белгород". В перспективе ВМФ России планирует разместить до 32 "Посейдонов" на четырех субмаринах. "Сущий кошмар"США и НАТО убедительно проигрывают России высокотехнологичную гонку вооружений на море. "Посейдон" не поддается традиционной классификации, не подпадает под международные соглашения/ограничения, и чрезвычайно тревожит Запад.Газета Washington Post с горечью сообщила читателям, что у русских появилось новое "супероружие", способное "опустошить побережье противника, уничтожить целые страны". WP напомнила: помощник госсекретаря по международной безопасности Кристофер Форд еще в 2020 году предупреждал, что "Посейдоны" разрабатываются с целью "затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами". Американское издание констатировало: "Посейдон" – это антианглосаксонская ядерная торпеда", которая изначально "вынуждает противника отступить перед угрозой его применения". Подобная информация настолько расстроила президента США Дональда Трампа, что он поручил Пентагону "немедленно" начать испытания американского ядерного оружия, и накануне в испытательный полет запущена "пустая" МБР Minuteman.Издание TWZ заметило, что на борту российской новой субмарины "Хабаровск" нет никаких признаков баллистических ракет: "Основное вооружение – торпеды "Посейдон", которые, вероятно, будут дополнены крылатыми ракетами для ударов по морским и береговым целям". Кормовая часть "Хабаровска" внешне похожа на кормовую часть субмарины проекта "Борей", "включая водометный движитель, который был частично скрыт". TWZ считает, что "Хабаровск" сможет нести шесть торпед "Посейдон" на расстояние до 6200 миль. Прогноз издания: "Независимо от того, как "Посейдон" будет использоваться в оперативном сценарии, пополнение Российского флота совершенно новой категорией подводных лодок станет для противников серьезной головной болью".The National Interest отметил: "Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо страшнее, чем вы думаете". И объяснил: "Инновационный "Посейдон" – ответ на многолетнюю враждебность Запада. Украина стала последней стратегической каплей… Россия разработала торпеду с ядерным боезарядом, искусственным интеллектом и практически неограниченным радиусом действия – которая может уничтожить любой порт в мире… Система предназначена для создания радиоактивного цунами вдоль береговой линии противника, и представляет собой сущий кошмар". Главный вывод NI: "Посейдон" – не просто новое ядерное оружие, это демонстрация российской мощи и способности подавить Запад поистине апокалиптически… Настали мрачные времена".Newsweek, La Repubblica и другие западные издания ранее также называли "Посейдон" "оружием апокалипсиса" мощностью до 100 мегатонн, однако отмечали: "Представители НАТО не верят, что такое оружие готово к применению". Пусть каждому воздастся по вере его.Касаясь безопасности морских границ РФ на Балтике, заместитель главы МИД Александр Грушко заявил: "В ходе учений НАТО отрабатываются сценарии блокады Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами. Увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно... В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны".Россия никому не угрожает ядерным апокалипсисом, однако считает национальную безопасность важнейшим, стратегическим приоритетом. "Посейдон" – надежная гарантия светлого будущего российского народа, свободного развития экономики РФ, технологический залог ускоренного освоения автономными беспилотниками суровых пространств Арктики, Антарктики, и даже Луны.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

