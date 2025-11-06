Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251106/s-chem-stolknulis-vsu-v-sumskoy-oblasti-53285544.html
С чем столкнулись ВСУ в Сумской области
С чем столкнулись ВСУ в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров
2025-11-06T17:35+0500
2025-11-06T17:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
всу
в мире
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39598284_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_269699f0b7809db83742b03db89f69fd.jpg
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.Он добавил, что при этом российские военные сорвали три попытки выдвижения противника в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино.По информации Минобороны РФ, за сутки армия нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского.Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. По словам Владимира Путина, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров.Глава РФ подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39598284_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_c7221dfed88ebeb37e12752f5044dd09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
всу сумская область россия войска владимир путин
всу сумская область россия войска владимир путин

С чем столкнулись ВСУ в Сумской области

17:35 06.11.2025
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские солдаты укрываются от артиллерийского огня в Ирпене, пригороде Киева, Украина, 13 марта 2022 года.
Украинские солдаты укрываются от артиллерийского огня в Ирпене, пригороде Киева, Украина, 13 марта 2022 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Подписаться
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
"Из-за катастрофической нехватки личного состава на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений. В частности, в Сумскую область переброшена 26-я отдельная днепровская путевосстановительная бригада", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что при этом российские военные сорвали три попытки выдвижения противника в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино.
По информации Минобороны РФ, за сутки армия нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. По словам Владимира Путина, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров.
Глава РФ подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0