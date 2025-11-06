https://uz.sputniknews.ru/20251106/s-chem-stolknulis-vsu-v-sumskoy-oblasti-53285544.html

С чем столкнулись ВСУ в Сумской области

С чем столкнулись ВСУ в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров

2025-11-06T17:35+0500

2025-11-06T17:35+0500

2025-11-06T17:35+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

в мире

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39598284_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_269699f0b7809db83742b03db89f69fd.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.Он добавил, что при этом российские военные сорвали три попытки выдвижения противника в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино.По информации Минобороны РФ, за сутки армия нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского.Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. По словам Владимира Путина, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров.Глава РФ подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу сумская область россия войска владимир путин