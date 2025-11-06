https://uz.sputniknews.ru/20251106/s-chem-stolknulis-vsu-v-sumskoy-oblasti-53285544.html
С чем столкнулись ВСУ в Сумской области
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.Он добавил, что при этом российские военные сорвали три попытки выдвижения противника в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино.По информации Минобороны РФ, за сутки армия нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского.Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. По словам Владимира Путина, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на 2 тыс. километров.Глава РФ подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
