"Сердца четырех": русские драмтеатры Узбекистана объединились в одном проекте
"Сердца четырех": русские драмтеатры Узбекистана объединились в одном проекте
В программе – спектакли классиков, практическая лаборатория и многое другое
2025-11-06T18:15+0500
2025-11-06T18:15+0500
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте проходят встречи русских драматических театров Узбекистана "Сердца четырех", сообщает корреспондент Sputnik.Проект объединил четыре русских драматических театра страны: Государственный академический русский драматический театр Узбекистана, Самаркандский и Ферганский областные русские театры драмы, а также Государственный молодежный театр Узбекистана.Мероприятие открылось 2 ноября литературно-музыкальной композицией "Дороги памяти", посвященной 80-летию Победы над фашизмом. В программе встреч — постановки по произведениям Михаила Зощенко, Федора Достоевского, Славомира Мрожека, Бахрома Ирзаева.В основной программе — спектакли "Сила таланта", "Дядя Ваня", "Бобок", "Выбор" и "Сказки Мельпомены", в дополнительной — "Ох уж этот Насреддин" и "Клятва" (на узбекском языке).Формат проекта в этом году не менее творческий и полезный: он включает в себя не только театральные показы, но и практическую лабораторию.Театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала "Вопросы театра" и руководитель театроведческого курса ГИТИСа Марина Тимашева проводит разбор всех спектаклей, представляемых в рамках программы.Проект организовало представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке Минкульта страны. Он завершится 7 ноября.Напомним, что в Ташкенте состоялось подписание меморандума между Представительством Россотрудничества в Узбекистане, Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) и Центром образования в сфере культуры министерства культуры РУз. Он станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых кадров. В частности, в рамках меморандума предусмотрена возможность прохождения специалистами театров страны стажировки в ГИТИСе.
Эксклюзив
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте проходят встречи русских драматических театров Узбекистана "Сердца четырех", сообщает корреспондент Sputnik.
Проект объединил четыре русских драматических театра страны: Государственный академический русский драматический театр Узбекистана, Самаркандский и Ферганский областные русские театры драмы, а также Государственный молодежный театр Узбекистана.
Мероприятие открылось 2 ноября литературно-музыкальной композицией "Дороги памяти", посвященной 80-летию Победы над фашизмом. В программе встреч — постановки по произведениям Михаила Зощенко, Федора Достоевского, Славомира Мрожека, Бахрома Ирзаева.
В основной программе — спектакли "Сила таланта", "Дядя Ваня", "Бобок", "Выбор" и "Сказки Мельпомены", в дополнительной — "Ох уж этот Насреддин" и "Клятва" (на узбекском языке).
"Встречи проходят уже третий раз. В 2023 году, когда мы только начинали проект, основной задумкой было ознакомление жителей Узбекистана с русскими драматическими театрами страны. В следующем году формат проекта был расширен до международного: "Сердца четырех" собрали русские театры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Самарканде. Была организована международная школа. В ее рамках менеджеры, режиссеры и директора русских театров прошли курсы повышения квалификации под руководством педагогов ГИТИСа", — рассказала продюсер проекта Ирина Хилкова.
Формат проекта в этом году не менее творческий и полезный: он включает в себя не только театральные показы, но и практическую лабораторию.
"В ней участвуют 6 режиссеров Узбекистана, с которыми ежедневно занимается мастер заочного актерско-режиссерского курса ГИТИСа Анна Трифонова. Она разрабатывает и разбирает отрывки пьес, которые нужно создать за четыре дня и которые будут представлены 7 ноября на заключительном отчетном вечере", — добавила Хилкова.
Театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала "Вопросы театра" и руководитель театроведческого курса ГИТИСа Марина Тимашева проводит разбор всех спектаклей, представляемых в рамках программы.
Проект организовало представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке Минкульта страны. Он завершится 7 ноября.
Напомним, что в Ташкенте состоялось подписание меморандума между Представительством Россотрудничества в Узбекистане, Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) и Центром образования в сфере культуры министерства культуры РУз. Он станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых кадров. В частности, в рамках меморандума предусмотрена возможность прохождения специалистами театров страны стажировки в ГИТИСе.
