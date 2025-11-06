https://uz.sputniknews.ru/20251106/serdtsa-chetyrex-russkie-dramteatry-uzbekistana-obedinilis-v-odnom-proekte-53277625.html

"Сердца четырех": русские драмтеатры Узбекистана объединились в одном проекте

В программе – спектакли классиков, практическая лаборатория и многое другое

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте проходят встречи русских драматических театров Узбекистана "Сердца четырех", сообщает корреспондент Sputnik.Проект объединил четыре русских драматических театра страны: Государственный академический русский драматический театр Узбекистана, Самаркандский и Ферганский областные русские театры драмы, а также Государственный молодежный театр Узбекистана.Мероприятие открылось 2 ноября литературно-музыкальной композицией "Дороги памяти", посвященной 80-летию Победы над фашизмом. В программе встреч — постановки по произведениям Михаила Зощенко, Федора Достоевского, Славомира Мрожека, Бахрома Ирзаева.В основной программе — спектакли "Сила таланта", "Дядя Ваня", "Бобок", "Выбор" и "Сказки Мельпомены", в дополнительной — "Ох уж этот Насреддин" и "Клятва" (на узбекском языке).Формат проекта в этом году не менее творческий и полезный: он включает в себя не только театральные показы, но и практическую лабораторию.Театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала "Вопросы театра" и руководитель театроведческого курса ГИТИСа Марина Тимашева проводит разбор всех спектаклей, представляемых в рамках программы.Проект организовало представительство Россотрудничества в Узбекистане при поддержке Минкульта страны. Он завершится 7 ноября.Напомним, что в Ташкенте состоялось подписание меморандума между Представительством Россотрудничества в Узбекистане, Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) и Центром образования в сфере культуры министерства культуры РУз. Он станет основой для новых проектов, обмена опытом и подготовки талантливых молодых кадров. В частности, в рамках меморандума предусмотрена возможность прохождения специалистами театров страны стажировки в ГИТИСе.

