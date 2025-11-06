Узбекистан
Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование
Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование
В Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом "Made in Moscow"
2025-11-06T11:00+0500
2025-11-06T11:00+0500
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование, сообщает пресс-служба посольства России в республике.Как отмечается, с 4 по 6 ноября в Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом "Made in Moscow".В их числе:В рамках визита российские компании приняли участие в 17-й Международной выставке "UzMedExpo - 2025", презентовали свои предложения узбекским партнерам и провели B2B встречи, добавили в пресс-службе посольства.
В Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом "Made in Moscow".
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование, сообщает пресс-служба посольства России в республике.
Как отмечается, с 4 по 6 ноября в Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом "Made in Moscow".

"24 столичные компании готовы поставлять в Узбекистан последние достижения в области медицинских технологий", — говорится в сообщении.

В их числе:
новейшие аппараты ЭКГ с дополнительной аналитикой от искусственного интеллекта;
реабилитационные экзоскелеты;
системы непрерывного мониторинга глюкозы;
оборудование для диагностики онкозаболеваний и др.
В рамках визита российские компании приняли участие в 17-й Международной выставке "UzMedExpo - 2025", презентовали свои предложения узбекским партнерам и провели B2B встречи, добавили в пресс-службе посольства.
0