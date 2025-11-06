https://uz.sputniknews.ru/20251106/tashkent-biznes-missiya-moskva-kompanii-53265359.html

Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование

В Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом "Made in Moscow"

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование, сообщает пресс-служба посольства России в республике.Как отмечается, с 4 по 6 ноября в Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом "Made in Moscow".В их числе:В рамках визита российские компании приняли участие в 17-й Международной выставке "UzMedExpo - 2025", презентовали свои предложения узбекским партнерам и провели B2B встречи, добавили в пресс-службе посольства.

