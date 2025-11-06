https://uz.sputniknews.ru/20251106/v-tashkentskom-metro-otkryli-set-bibliotek-53277245.html

В ташкентском метро открыли сеть библиотек

Пассажиры столичной подземки могут взять понравившуюся книгу с полки и читать ее во время поездки, вернуть нужно будет либо на прежнее место, либо на другой станции, где есть такая же библиотека

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В метро Ташкента открыли сеть библиотек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Проект называется "Турон китоб бекати" – это библиотеки с книгами местных и зарубежных авторов, которые находятся на разных станциях метрополитена. Сейчас стеллажи с книгами установили на переходе между станциями Алишера Навои и Пахтакор, а также на станциях Туркистон, Буюк ипак йули, Беруни, Чиланзар, Мингурик, Ташкент и Дустлик.В будущем библиотеки планируют разместить на всех станциях подземного и надземного метро, а также на переходах между станциями.Все желающие могут взять книгу с полки и читать ее во время поездки, вернуть нужно будет либо на прежнее место, либо на другой станции, где есть такая же библиотека.Проект совместный: в нем участвуют ГУП "Ташкентский метрополитен", Республиканский центр "Маънавият ва марифат" и Турон банк.

