https://uz.sputniknews.ru/20251106/v-tashkentskom-metro-otkryli-set-bibliotek-53277245.html
В ташкентском метро открыли сеть библиотек
В ташкентском метро открыли сеть библиотек
Sputnik Узбекистан
Пассажиры столичной подземки могут взять понравившуюся книгу с полки и читать ее во время поездки, вернуть нужно будет либо на прежнее место, либо на другой станции, где есть такая же библиотека
2025-11-06T16:10+0500
2025-11-06T16:10+0500
2025-11-06T16:10+0500
общество
узбекистан
ташкентский метрополитен
библиотека
книги
чтение
пассажиры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53274910_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_150c351b73866c29b349b4a2a0c86a22.jpg
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В метро Ташкента открыли сеть библиотек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Проект называется "Турон китоб бекати" – это библиотеки с книгами местных и зарубежных авторов, которые находятся на разных станциях метрополитена. Сейчас стеллажи с книгами установили на переходе между станциями Алишера Навои и Пахтакор, а также на станциях Туркистон, Буюк ипак йули, Беруни, Чиланзар, Мингурик, Ташкент и Дустлик.В будущем библиотеки планируют разместить на всех станциях подземного и надземного метро, а также на переходах между станциями.Все желающие могут взять книгу с полки и читать ее во время поездки, вернуть нужно будет либо на прежнее место, либо на другой станции, где есть такая же библиотека.Проект совместный: в нем участвуют ГУП "Ташкентский метрополитен", Республиканский центр "Маънавият ва марифат" и Турон банк.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53274910_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_49fffc28dcfbb5610f9ea47850c65740.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент метро библиотеки книги пассажиры
ташкент метро библиотеки книги пассажиры
В ташкентском метро открыли сеть библиотек
Пассажиры столичной подземки могут взять понравившуюся книгу с полки и читать ее во время поездки, вернуть нужно будет либо на прежнее место, либо на другой станции, где есть такая же библиотека.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
В метро Ташкента открыли сеть библиотек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Проект называется "Турон китоб бекати" – это библиотеки с книгами местных и зарубежных авторов, которые находятся на разных станциях метрополитена. Сейчас стеллажи с книгами установили на переходе между станциями Алишера Навои и Пахтакор, а также на станциях Туркистон, Буюк ипак йули, Беруни, Чиланзар, Мингурик, Ташкент и Дустлик.
В будущем библиотеки планируют разместить на всех станциях подземного и надземного метро, а также на переходах между станциями.
Все желающие могут взять книгу с полки и читать ее во время поездки, вернуть нужно будет либо на прежнее место, либо на другой станции, где есть такая же библиотека.
Проект совместный: в нем участвуют ГУП "Ташкентский метрополитен", Республиканский центр "Маънавият ва марифат" и Турон банк.