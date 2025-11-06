https://uz.sputniknews.ru/20251106/v-uzbekistane-nachnut-ejegodno-provodit-nedelyu-pamyati-jertv-politicheskix-repressiy-53286736.html

В Узбекистане начнут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий

В Узбекистане начнут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий

2025-11-06

Соответствующим постановлением Правительства республики утверждена программа мер на 2025-2026 годы

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане будут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики, сообщает Минюст. Кроме того, в соответствии с документом, ежегодно в октябре будет проходить республиканская научно-практическая конференция, посвященная памяти жертв репрессий. А в местах, где они родились организуют встречи и круглые столы с участием школьников и студентов под девизом "Преданные Родине и нации не будут забыты". Указанные в постановлении меры также направлены на совершенствование деятельности Государственного музея памяти жертв репрессий. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале 2021-го распорядился оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательской работы, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы. За прошедшее время реабилитировали свыше 1,2 тыс. человек.

