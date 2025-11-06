https://uz.sputniknews.ru/20251106/v-uzbekistane-nachnut-ejegodno-provodit-nedelyu-pamyati-jertv-politicheskix-repressiy-53286736.html
В Узбекистане начнут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий
В Узбекистане начнут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий
Sputnik Узбекистан
Соответствующим постановлением Правительства республики утверждена программа мер на 2025-2026 годы
2025-11-06T17:59+0500
2025-11-06T17:59+0500
2025-11-06T17:59+0500
общество
узбекистан
память
кабмин
постановление
жертвы
политические репрессии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53273513_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_09956580be64a58829a78acef51dd344.jpg
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане будут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики, сообщает Минюст. Кроме того, в соответствии с документом, ежегодно в октябре будет проходить республиканская научно-практическая конференция, посвященная памяти жертв репрессий. А в местах, где они родились организуют встречи и круглые столы с участием школьников и студентов под девизом "Преданные Родине и нации не будут забыты". Указанные в постановлении меры также направлены на совершенствование деятельности Государственного музея памяти жертв репрессий. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале 2021-го распорядился оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательской работы, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы. За прошедшее время реабилитировали свыше 1,2 тыс. человек.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53273513_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_70bec54365ae6dbeee35eac18bae7959.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан политические репрессии жертвы реабилитация
узбекистан политические репрессии жертвы реабилитация
В Узбекистане начнут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий
Соответствующим постановлением Правительства республики утверждена программа мер на 2025-2026 годы.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
В Узбекистане будут ежегодно проводить неделю памяти жертв политических репрессий. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики, сообщает
Минюст.
"Данным постановлением утверждена "Программа мер по дальнейшей активизации работ по пропаганде жизни и деятельности жертв репрессий в нашей стране в 2025–2026 годах". Она предусматривает ежегодное проведение в первую неделю октября Недели памяти жертв политических репрессий", — говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с документом, ежегодно в октябре будет проходить республиканская научно-практическая конференция, посвященная памяти жертв репрессий. А в местах, где они родились организуют встречи и круглые столы с участием школьников и студентов под девизом "Преданные Родине и нации не будут забыты".
Указанные в постановлении меры также направлены на совершенствование деятельности Государственного музея памяти жертв репрессий.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале 2021-го распорядился оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательской работы, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы. За прошедшее время реабилитировали свыше 1,2 тыс. человек.