Министр культуры РУз встретился с белорусским коллегой — детали переговоров

В Узбекистане с 4 по 6 ноября проходят Дни белорусской культуры. В программе — концерты, выставки прикладного искусства и музейных экспонатов, Дни белорусского кино и другие мероприятия

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В ходе Дней культуры Беларуси в Узбекистане состоялась встреча министров культуры двух стран Озодбека Назарбекова и Руслана Чернецкого, сообщает Минкульт Узбекистана.Собеседники проанализировали текущий уровень двустороннего сотрудничества и обсудили вопросы его развития.Чернецкий подчеркнул важность углубления взаимодействия в области кинематографа, развития обменных гастролей между театрами Беларуси и Узбекистана.В свою очередь Назарбеков предложил активизировать сотрудничество в образовательной сфере. В частности, речь шла о расширении партнерства между профильными учреждениями культуры двух стран в подготовке педагогических кадров по хореографии. Еще одно предложение главы Минкульта Узбекистана касалось развития партнерства в области внедрения информационных технологий в сфере культуры.В ходе встречи подписали ряд документов:В Узбекистане с 4 по 6 ноября проходят Дни белорусской культуры. В программе — концерты, выставки прикладного искусства и музейных экспонатов, Дни белорусского кино и другие мероприятия.

