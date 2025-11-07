ЕЭК планирует сотрудничество с ОАЭ в области транспорта, инфраструктуры и логистики
13:15 07.11.2025 (обновлено: 14:18 07.11.2025)
© Пресс-служба ЕЭКМинистр ЕЭК Арзыбек Кожошев встретился с руководителем и управляющим директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Group Мохамедом Жума Аль Шамиси.
Стороны изучают возможности создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия планирует сотрудничество с ОАЭ в области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в Абу-Даби провел рабочую встречу с руководителем и управляющим директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Group Мохамедом Жума Аль Шамиси. В ходе переговоров стороны обсудили долгосрочные перспективы сотрудничества.
В Комиссии отмечают, что главной целью взаимодействия является изучение опыта AD Ports Group, как поставщика комплексных глобальных торговых, транспортных и логистических решений, обладающего передовыми технологиями по созданию цифровых транспортных коридоров и цифровых кластеров.
"Углубление сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры с партнером мирового класса, таким как AD Ports Group, представляет собой важный шаг для дальнейшего развития международных транспортно-логистических связей Евразийского экономического союза. Наше сотрудничество послужит динамичным катализатором роста взаимоотношений Союза с ОАЭ, принося взаимную пользу", — заявил Арзыбек Кожошев.
По словам Мохаммеда Джума Аль Шамиси, договоренности с Евразийской экономической комиссией знаменуют собой важный шаг на пути к объединению глобальных торговых маршрутов и укреплению стратегического партнерства ОАЭ с ЕАЭС.
"Делясь своим обширным опытом в области эксплуатации терминалов, цифровой трансформации и морских перевозок, мы стремимся построить более устойчивые и эффективные цепочки поставок, которые принесут пользу как нашей группе, так и нашим партнерам. Это партнерство полностью соответствует видению расширения нашего присутствия на глобальном уровне и внесению вклада в экономическое развитие наших международных партнеров", — отметил он.
В соответствии с подписанным сторонами протоколом AD Ports Group и ЕЭК в 2025–2026 годы планируют сотрудничество и обмен лучшими практиками в области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики, а также изучение возможностей создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.