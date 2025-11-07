ЕЭК планирует сотрудничество с ОАЭ в области транспорта, инфраструктуры и логистики

https://uz.sputniknews.ru/20251107/eek-planiruet-sotrudnichestvo-oae-transport-infrastruktura-logistika-53302241.html

Стороны также изучают возможности создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия планирует сотрудничество с ОАЭ в области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в Абу-Даби провел рабочую встречу с руководителем и управляющим директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Group Мохамедом Жума Аль Шамиси. В ходе переговоров стороны обсудили долгосрочные перспективы сотрудничества.В Комиссии отмечают, что главной целью взаимодействия является изучение опыта AD Ports Group, как поставщика комплексных глобальных торговых, транспортных и логистических решений, обладающего передовыми технологиями по созданию цифровых транспортных коридоров и цифровых кластеров.По словам Мохаммеда Джума Аль Шамиси, договоренности с Евразийской экономической комиссией знаменуют собой важный шаг на пути к объединению глобальных торговых маршрутов и укреплению стратегического партнерства ОАЭ с ЕАЭС. В соответствии с подписанным сторонами протоколом AD Ports Group и ЕЭК в 2025–2026 годы планируют сотрудничество и обмен лучшими практиками в области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики, а также изучение возможностей создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.

