МОМ включается в подготовку переписи населения в Узбекистане в 2026 году
14:00 07.11.2025 (обновлено: 14:16 07.11.2025)
В Национальном комитете Узбекистана по статистике состоялась встреча с представительством Международной организации по миграции в Узбекистане.
© Национальный комитет Узбекистана по статистике.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли Международную организацию по миграции (МОМ) для содействия в подготовке к переписи населения, которая пройдет в январе–феврале 2026 года.
В Национальном комитете по статистике состоялась встреча с представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Узбекистане.
Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального комитета Республики Узбекистан по статистике Зийовуддин Зияев, ответственные сотрудники центрального аппарата, а также глава представительства МОМ в Узбекистане Эндрю Грей и другие представители.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в реализации мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства, а также были подписаны дорожная карта и двусторонний меморандум о сотрудничестве по совместной работе в данном направлении.
"Подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным комитетом Республики Узбекистан по статистике и Международной организацией по миграции", — говорится в сообщении статведомства.
В рамках подписанного документа МОМ поможет в организации совместной информационной кампании к переписи, а также созданию "Демографического атласа Узбекистана".
"Будут организованы совместные информационные кампании, подготовлены баннеры и видеоролики, проведены конкурсы среди журналистов и блогеров. Международные эксперты будут привлечены к созданию "Демографического атласа Узбекистана", — добавили в ведомстве.
Кроме того, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, внедрении современных информационных технологий в процесс переписи и обмене международным опытом.
В октябре постановлением правительства было утверждено положение о порядке подготовки и проведения переписи. В частности, граждане Узбекистана, проживающие за границей более одного года, не будут включены в собранные данные.
В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. В марте 2021 года был принят закон "О переписи населения", предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет. По официальным данным, в настоящее время из 38-миллионного населения на заработках за пределами страны находятся около 1,3 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 700 тысяч — в России.