В МПЦ Sputnik обсудили перспективы экономического сотрудничества России и ЦА — видео
В МПЦ Sputnik обсудили перспективы экономического сотрудничества России и ЦА — видео
Речь идет о том, как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры, в каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров, как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия – Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?"В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит "Россия — Центральная Азия", по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025–2027 годы.В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответили участники встречи. Спикеры
В МПЦ Sputnik обсудили перспективы экономического сотрудничества России и ЦА — видео
12:02 07.11.2025 (обновлено: 14:09 07.11.2025)
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия – Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?"
В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит "Россия — Центральная Азия", по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025–2027 годы.
В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответили участники встречи.
Валерий Абрамов, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ;
Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений;
Ануар Нуртазин, экономист;
Алмаз Насыров, независимый эксперт по экономике и государственному управлению;
Бахтиёр Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no";
Шавкат Алимбеков, ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии.