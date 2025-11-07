В МПЦ Sputnik обсудили перспективы экономического сотрудничества России и ЦА — видео

https://uz.sputniknews.ru/20251107/mpts-sputnik-perspektivy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-rossii-tsa-53300045.html

Речь идет о том, как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры, в каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров, как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 7 ноября в 12.00 по ташкентскому времени состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия – Центральная Азия: Каковы перспективы экономического сотрудничества?"В столице Таджикистана Душанбе 9 октября прошел второй саммит "Россия — Центральная Азия", по итогам которого приняли итоговое коммюнике и план совместных действий на 2025–2027 годы.В чем отличие новой модели экономического сотрудничества стран региона? Как стороны намерены устранять имеющиеся торговые барьеры? В каких отраслях возможно появление совместных перерабатывающих кластеров? Как страны региона намерены повысить свой транспортно-логистический потенциал? На эти и другие вопросы ответили участники встречи. Спикерыв Москве:в Астане:в Бишкеке:в Ташкенте:

