В МПЦ Sputnik обсудили старт кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте — видео

Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест", который пройдет в Ташкенте, направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте. В мероприятии приняли участие:"Эхо "Евразия-Кинофест"" — это продолжение большого фестиваля "Евразия-Кинофест", который прошел в Москве и Сочи и собрал больше 35 тысяч зрителей. В его конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран.Также запланированы мастер-классы, образовательные лекции и творческие встречи с известными режиссерами и актерами.Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте.
В мероприятии приняли участие:
художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов;
руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук.
"Эхо "Евразия-Кинофест"" — это продолжение большого фестиваля "Евразия-Кинофест", который прошел в Москве и Сочи и собрал больше 35 тысяч зрителей. В его конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран.
Также запланированы мастер-классы, образовательные лекции и творческие встречи с известными режиссерами и актерами.
Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.