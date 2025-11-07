https://uz.sputniknews.ru/20251107/mpts-sputnik-start-kinoforum-exo-evraziya-kinofest-tashkent-53299172.html

В МПЦ Sputnik обсудили старт кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте — видео

В МПЦ Sputnik обсудили старт кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте — видео

Sputnik Узбекистан

Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест", который пройдет в Ташкенте, направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.

2025-11-07T15:05+0500

2025-11-07T15:05+0500

2025-11-07T16:15+0500

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

еаэс

евразия

кинофестиваль

пресс-центр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53307470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57bc564965289cbe0cb39f3d78e7e756.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест"" в Ташкенте. В мероприятии приняли участие:"Эхо "Евразия-Кинофест"" — это продолжение большого фестиваля "Евразия-Кинофест", который прошел в Москве и Сочи и собрал больше 35 тысяч зрителей. В его конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран.Также запланированы мастер-классы, образовательные лекции и творческие встречи с известными режиссерами и актерами.Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео ташкент мпц sputnik узбекистан евразия кинофорум