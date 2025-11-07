https://uz.sputniknews.ru/20251107/osen-v-tashkente-vremya-zolotoy-listvy-progulok-53283949.html

Осень в Ташкенте — время золотой листвы и прогулок

Осень в Ташкенте — время золотой листвы и прогулок

Sputnik Узбекистан

Осень в Ташкенте — это пора золотой листвы, ароматного воздуха и созревания вкуснейших фруктов. Город преображается, предлагая уютные прогулки по паркам и аллеям

2025-11-07T18:25+0500

2025-11-07T18:25+0500

2025-11-07T18:25+0500

осень

ташкент

фото

фотолента

мультимедиа

прогулка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53295063_0:16:1024:592_1920x0_80_0_0_0a9220d9d125f3695b7bde59885b68a2.jpg

Листья каштанов медленно желтеют, опадая на мощеные дорожки, а воздух наполняется прохладой и запахом листвы. В эти дни город особенно красив: шум улиц стихает, а парки становятся местом спокойствия и размышлений. Прогулочные аллеи покрываются золотыми листьями, по тротуарам идут студенты, семьи, рабочие — каждый спешит по своим делам, но будто на мгновение замедляется, чтобы насладиться этим коротким временем года. Осень делает столицу особенно теплой и человечной.Все вокруг замедляется: люди идут медленнее, разговоры становятся мягче, краски — глубже. Кажется, сам город на время забывает о спешке и просто живет в ритме падающих листьев.Самые яркие моменты осени — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

осень, ташкент, прогулки, фотолента