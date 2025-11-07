https://uz.sputniknews.ru/20251107/prisoedinenie-uzbekistan-protokol-po-vode-zdorovyu-novye-perspektivy-53311594.html

Присоединение Узбекистана к Протоколу по воде и здоровью: новые перспективы

Присоединение Узбекистана к Протоколу по воде и здоровью: новые перспективы

Протокол, действующий с 2005 года, помогает государствам обеспечивать доступ всех слоев населения к чистой воде, санитарии и гигиене.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистан присоединился к Протоколу по проблемам воды и здоровья, дополняющему Конвенцию по трансграничным водам. Это стало одним из ключевых событий встречи сторон Протокола, которая проходит в Будапеште 5–7 ноября. Об этом сообщает служба новостей ООН.Как отмечается, на встречу собрались министры и делегаты более чем из 40 стран. Они обсуждают критические проблемы и программу работы на ближайшие три года.По словам специалиста Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Минздрава Узбекистана Ольги Миршиной, вопросы гигиены, санитарии, воды и здоровья очень актуальны для Узбекистана, который отличается засушливым климатом.Миршина отметил, что засушливый климат региона влияет на условия санитарии и систему водоснабжения.Как отмечается, протокол, действующий с 2005 года, помогает государствам обеспечивать доступ всех слоев населения к чистой воде, санитарии и гигиене. Протокол, совместно обслуживаемый Европейской экономической комиссией ООН и Европейским бюро ВОЗ, подготовил почву для признания в 2010 году права человека на воду и санитарию Генеральной Ассамблеей ООН. С тех пор он играет ключевую роль в продвижении этого права в регионе и служит примером для других частей мира, отмечается в сообщении.За два десятилетия документ способствовал улучшению качества питьевой воды и развитию гигиенических практик. Однако, как отметила Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан, существует еще много проблем."Чтобы построить безопасное и надежное будущее, мы должны инвестировать в устойчивые и справедливые системы водоснабжения, санитарии и гигиены", — добавила Молчан.В обращении к участникам встречи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что работа в рамках Протокола "формировала политику и инвестиции, направленные на улучшение доступа к безопасной воде и санитарии, предотвращение заболеваний, связанных с водой, а также на улучшение здоровья людей".Он напомнил, что у двух миллиардов человек в мире до сих пор нет доступа к чистой питьевой воде, а 1,4 миллиона человек умирают ежегодно из-за плохих санитарных условий.По данным ВОЗ, в европейском регионе 118 миллионов человек получают медицинскую помощь в учреждениях, где отсутствуют базовые санитарные условия. Каждый день 14 человек в регионе умирают от заболеваний, связанных с небезопасной водой и отсутствием гигиены.

