В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ

Участники обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.Участники:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

