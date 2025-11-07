В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ
Участники обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.
Участники:
генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский;
заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Маргарита Усова.
В ходе мероприятия эксперты обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.
