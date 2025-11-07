Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ
В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ
Участники обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.Участники:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
В МПЦ Sputnik обсудят развитие сотрудничества профсоюзов стран СНГ

Участники обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 10 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная укреплению партнерства и обмену опытом между профсоюзными организациями стран СНГ.
Участники:
генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский;
заместитель генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Маргарита Усова.

В ходе мероприятия эксперты обсудят роль профсоюзов в формировании социального партнерства, современные вызовы, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, ключевые направления международного сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
